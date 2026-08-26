Serigne Moustapha Sy lance une mise en garde et évoque les confidences de son père

Le guide des Moustarchidine Wal Moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy, a tenu des propos qui suscitent de nombreuses réactions. Dans une déclaration au ton particulièrement ferme, le responsable religieux a rapporté une confidence que lui aurait faite son père, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, avant de lancer une mise en garde à ceux qui chercheraient, selon lui, à lui faire subir le même sort.

« Mon père m’a dit une fois : n’accepte pas qu’on te fasse la même chose que moi, c’est-à-dire m’isoler et m’empoisonner », a déclaré Serigne Moustapha Sy.

Une révélation lourde de sens, qui intervient dans un contexte où les prises de position du guide des Moustarchidine sont scrutées avec attention. En évoquant cette confidence paternelle, Serigne Moustapha Sy semble également vouloir rappeler certaines épreuves qu’aurait traversées son père et mettre en garde contre toute tentative d’isolement ou de pression à son encontre.

Poursuivant sur un ton ferme, il a affirmé que chacun était libre d’assumer ses choix et ses prises de position, tout en prévenant qu’une éventuelle riposte de sa part pourrait prendre une autre dimension.

« Chacun est libre. S’ils veulent répondre, ils peuvent le faire, mais si je décide de répliquer, ça ira crescendo », a-t-il martelé.

Cette sortie de Serigne Moustapha Sy risque ainsi d’alimenter les commentaires dans les milieux religieux et politiques. La portée exacte de ses propos et les personnes auxquelles il faisait référence restent toutefois à préciser.

Une chose est certaine : par le ton employé et la référence à la confidence de son père, le guide des Moustarchidine Wal Moustarchidaty a livré un message qui ne laisse pas indifférent et qui pourrait provoquer de nouvelles réactions dans les prochains jours.