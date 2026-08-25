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Diop SY : « Amadou BA n’est vraiment pas un homme politique. »

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Le maire de Tivaouane et chef du parti CPDR/Liggéey, Demba DIOP dit « Diop Sy », concrétise son virage politique. Invité de l’émission RFM Matin, l’ancien député s’est désolidarisé de son ancien allié Amadou BA tout en affichant son intention de rejoindre la dynamique du président Bassirou Diomaye FAYE, à travers la formation Kiiraay – Les Patriotes Républicains.

Revenant sur son ancrage politique, il a d’abord tenu à souligner son indépendance, rappelant l’existence de sa propre formation politique depuis 2019. Sur son compagnonnage avec la coalition présidentielle sortante, il précise qu’«en 2022, quand le président MackySALLm’a sollicité, c’était une sorte d’obligation, un compromis qu’on a fait. »

L’édile de Tivaouane est également revenu sur son passage à la représentation nationale, affirmant avoir publiquement émis des réserves face au chef de l’État de l’époque. « Quand j’ai pris la parole au milieu des députés, je lui ai dit : “La seule chose que je regrette, c’est d’avoir été sur ta liste pour les députés.” Moi, je n’ai pas peur de ce que je fais. »

C’est toutefois à l’endroit d’Amadou BA, candidat de l’ancienne majorité présidentielle en 2024, que les critiques ont été les plus vives. « Je ne veux plus parler d’Amadou Ba. Je l’avais soutenu en 2024 juste par pitié. Amadou Ba n’est vraiment pas un homme politique. »

Désormais tourné vers le nouveau pouvoir, le maire de Tivaouane prépare son intégration au sein du mouvement Kiiraay – Les Patriotes Républicains, proche du président de la République. Il annonce d’ailleurs une audience prochaine avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye FAYE.

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Toutefois, ce rapprochement avec le sommet de l’État ne s’accompagne pas d’un soutien à l’ensemble de la majorité. Diop SY a tenu à clarifier sa position vis-à-vis du leader de Pastef. « Je ne suis pas avec OusmaneSONKO, et que ça soit très clair. Je le connais mieux que tout le monde, on se connaît très bien, lui et moi. »

walf.sn

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