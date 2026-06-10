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Aminata Touré temporise sur Macky Sall : un silence qui en dit long

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Interrogée par Russia Today sur une éventuelle candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU, Aminata Touré a surpris par sa retenue. Celle que l’on surnomme Mimi Touré, autrefois très critique à l’égard de son ex-allié, semble désormais vouloir tourner la page d’un débat qu’elle juge dépassé.

« J’ai exprimé mon opinion sur ce sujet il y a bien longtemps et je n’y reviendrai pas », a-t-elle déclaré, coupant court à toute relance. Une posture qui tranche nettement avec ses prises de position passées, où elle n’hésitait pas à s’opposer frontalement à l’idée d’une telle candidature.

Relancée sur la portée symbolique d’un Sénégalais à la tête de l’Organisation des Nations unies, l’ancienne cheffe du gouvernement a choisi une réponse teintée d’humour : « Une Sénégalaise ou une femme, ce serait bien aussi ! ». Une déclaration qui s’inscrit dans la continuité de son engagement pour une meilleure représentation des femmes dans les hautes sphères de décision.

Ce changement de ton interroge. De directrice de campagne de Macky Sall en 2012 à Première ministre, puis opposante déclarée en fin de mandat, Aminata Touré a longtemps fait de cette question un sujet politique majeur. Aujourd’hui, elle semble privilégier une approche plus pragmatique, refusant de raviver les tensions.

« Ce n’est pas moi qui décide et ce sujet est loin de préoccuper les Sénégalais à l’heure actuelle », a-t-elle insisté, recentrant le débat sur les véritables urgences nationales.

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Pour l’actuelle Haute représentante du chef de l’État, les priorités sont claires : relance économique, négociations avec les partenaires financiers et, surtout, avenir de la jeunesse. « L’avenir de notre jeunesse réclame toute notre énergie. C’est là que se situent nos vraies priorités », a-t-elle conclu.

À l’heure où le Sénégal sort de la période de Tabaski, ce repositionnement d’Aminata Touré marque peut-être une volonté d’apaisement dans un climat politique encore marqué par les divisions récentes.
avec igfm

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