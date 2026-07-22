Societe

CAN : Patrice Motsepe officialise un tournoi à 28 équipes et annonce une Ligue des nations africaine

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read

XALIMANEWS: Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, poursuit son vaste projet de réforme des compétitions africaines. Après avoir déjà instauré une Coupe d’Afrique des nations (CAN) organisée tous les quatre ans au lieu de deux, le dirigeant sud-africain a confirmé une nouvelle évolution majeure : le passage de la CAN à 28 équipes participantes.

S’exprimant ce mercredi 22 juillet 2026 lors d’une conférence de presse, Patrice Motsepe a réaffirmé une annonce qu’il avait déjà évoquée il y a plusieurs mois. Selon lui, cette réforme vise à accélérer le développement du football sur l’ensemble du continent en offrant à davantage de nations l’opportunité de participer à la plus prestigieuse des compétitions africaines.

« Nous avons augmenté le nombre de participants à la prochaine édition de la CAN, on passera à 28 équipes », a déclaré le président de la CAF.

En parallèle, l’instance dirigeante du football africain prévoit également le lancement d’une Ligue des nations africaine, organisée par zones régionales. Cette nouvelle compétition devrait permettre d’offrir davantage de rencontres compétitives aux sélections nationales et de renforcer le niveau global du football africain.

DEPECHES

Diomaye reçoit le rapport 2025 du Médiateur et ouvre la voie à des réformes institutionnelles
Bracelet électronique levé : Aïssatou Sophie Gladima exprime son soulagement après la décision de la Haute Cour
Touba : Cheikh Tidiane Dièye prépare le dispositif eau et assainissement du Grand Magal
Après près de deux ans en détention, Jérôme Badiaky et Sakory Ka recouvrent la liberté

Après le passage de 16 à 24 équipes en 2019, cette nouvelle extension à 28 nations marque une nouvelle étape dans la transformation de la CAN. Reste désormais à savoir si cette réforme convaincra les supporters et les acteurs du football africain, certains estimant qu’un élargissement pourrait réduire le niveau de compétitivité du tournoi, tandis que d’autres y voient une opportunité pour les nations émergentes de s’illustrer sur la scène continentale.

Share This Article
Previous Article Hommage au professeur Moustapha Kassé Par Demba Moussa Dembélé Economiste
Next Article Bracelet électronique levé : Aïssatou Sophie Gladima exprime son soulagement après la décision de la Haute Cour
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

LONASE : Abdourahmane Doura Baldé suspend les promotions, annonce des audits trimestriels et un plan de redressement

Societe

Braquage de l’usine CDA à Sébikotane : fusillade, quatre gendarmes blessés et les assaillants en fuite

Societe

Service de la dette : l’APR renvoie la responsabilité de la hausse au régime actuel

Societe

Habib Sy annonce sa démission du poste de PCA de la Senelec pour des « raisons personnelles »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

‎Finale CAN 2025 : l’audience du TAS va se tenir en septembre ou octobre (média) ‎

A la Une Sports

Assemblée nationale : les auditions sur le Mondial 2026 renvoyées à une date ultérieure

Sports

EQUIPE NATIONALE DU SENEGAL Patrick Vieira en discussions avancées..

Sports

Après une finale à sens unique, l’Espagne s’offre un second titre face à l’Argentine

A la Une Football

Pape Thiaw–FSF : les exigences du ministère sur le divorce après le fiasco du Mondial 2026