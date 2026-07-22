CAN : Patrice Motsepe officialise un tournoi à 28 équipes et annonce une Ligue des nations africaine

XALIMANEWS: Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, poursuit son vaste projet de réforme des compétitions africaines. Après avoir déjà instauré une Coupe d’Afrique des nations (CAN) organisée tous les quatre ans au lieu de deux, le dirigeant sud-africain a confirmé une nouvelle évolution majeure : le passage de la CAN à 28 équipes participantes.

S’exprimant ce mercredi 22 juillet 2026 lors d’une conférence de presse, Patrice Motsepe a réaffirmé une annonce qu’il avait déjà évoquée il y a plusieurs mois. Selon lui, cette réforme vise à accélérer le développement du football sur l’ensemble du continent en offrant à davantage de nations l’opportunité de participer à la plus prestigieuse des compétitions africaines.

« Nous avons augmenté le nombre de participants à la prochaine édition de la CAN, on passera à 28 équipes », a déclaré le président de la CAF.

En parallèle, l’instance dirigeante du football africain prévoit également le lancement d’une Ligue des nations africaine, organisée par zones régionales. Cette nouvelle compétition devrait permettre d’offrir davantage de rencontres compétitives aux sélections nationales et de renforcer le niveau global du football africain.

Après le passage de 16 à 24 équipes en 2019, cette nouvelle extension à 28 nations marque une nouvelle étape dans la transformation de la CAN. Reste désormais à savoir si cette réforme convaincra les supporters et les acteurs du football africain, certains estimant qu’un élargissement pourrait réduire le niveau de compétitivité du tournoi, tandis que d’autres y voient une opportunité pour les nations émergentes de s’illustrer sur la scène continentale.