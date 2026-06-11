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Coupe du monde 2026 : l’Afrique du Sud entre dans l’histoire… par la mauvaise porte

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XALIMANEWS: L’Afrique du Sud est entrée dans l’histoire du football africain, mais de la pire des manières. Les Bafana Bafana sont devenus, jeudi, la première sélection africaine à s’incliner lors d’un match d’ouverture de la Coupe du monde, après leur défaite (2-0) face au Mexique au stade Azteca de Mexico.

Les Mexicains ont rapidement pris l’avantage grâce à Julian Quiñones dès la 9e minute de jeu, avant que Raul Jiménez ne scelle la victoire des siens à la 67e minute. Dominés durant une grande partie de la rencontre, les Sud-Africains n’ont jamais réussi à trouver le chemin des filets.

Cette défaite revêt une dimension historique. Jusqu’à présent, aucune équipe africaine n’avait perdu un match inaugural de Coupe du monde. Mieux encore, aucune sélection du continent n’avait quitté cette affiche d’ouverture sans inscrire le moindre but.

Le football africain gardait jusque-là de précieux souvenirs des matchs d’ouverture du Mondial. En 1990, le Cameroun avait créé l’exploit en battant l’Argentine de Diego Maradona (1-0). En 2002, le Sénégal avait marqué les esprits en faisant tomber la France, championne du monde en titre, sur le même score (1-0). En 2010, l’Afrique du Sud, pays organisateur, avait arraché un match nul prometteur face au Mexique (1-1).

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Avec ce revers face aux Mexicains, l’Afrique du Sud met fin à une série historique de 36 ans d’invincibilité des sélections africaines dans les matchs d’ouverture de la Coupe du monde. Un départ manqué qui contraste avec les exploits réalisés par le Cameroun et le Sénégal lors de leurs premières apparitions sur la scène mondiale.

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