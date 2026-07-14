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Polémiques autour des Lions : le ministère des Sports ordonne à la FSF de se taire, un audit complet en vue

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XALIMANEWS: Le ministère de la Jeunesse et des Sports a publié, ce mardi 14 juillet 2026, un communiqué demandant à la Fédération sénégalaise de football (FSF) de cesser immédiatement toutes les interventions et déclarations publiques liées à la participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026.

Selon le département dirigé par le ministère des Sports, cette décision intervient dans un contexte marqué par la multiplication des débats, polémiques et prises de position publiques consécutifs au parcours des Lions lors du tournoi mondial.

Le ministère estime que ces sorties médiatiques nuisent à « la sérénité nationale » ainsi qu’à « l’image et à la réputation du pays à l’échelle internationale ». Il affirme ainsi vouloir préserver le respect des institutions et mettre un terme aux controverses jugées stériles autour de cette participation.

Dans son communiqué, le ministère assure également que l’État prendra toutes ses responsabilités afin de faire toute la lumière sur les circonstances entourant la campagne du Sénégal lors de cette Coupe du monde.

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Un bilan « complet et rigoureux » sera mené officiellement, précise le texte, dans le strict respect des procédures établies et avec toute la gravité que requiert la situation.

En attendant les conclusions de cette évaluation, le ministère appelle l’ensemble des acteurs du football sénégalais, ainsi que l’opinion publique, au calme, au sens des responsabilités et au respect des principes de l’État de droit ainsi que de la dignité humaine.

Cette sortie du ministère intervient alors que plusieurs responsables du football sénégalais, anciens internationaux et acteurs sportifs se sont exprimés publiquement ces derniers jours sur les causes de l’élimination des Lions et sur la gestion de l’équipe nationale.

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