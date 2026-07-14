Coupe du monde 2026 : l’Espagne bat la France (2-0) et file en finale

XALIMANEWS: L’Espagne s’est imposée 2-0 face à la France ce mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026 et décroche ainsi son billet pour la finale prévue le 19 juillet dans le New Jersey. ￼

La Roja a ouvert le score grâce à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal avant que Pedro Porro ne fasse le break en seconde période. Malgré la présence de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, les Bleus n’ont jamais réussi à renverser la rencontre face à une équipe espagnole très solide tactiquement. ￼

L’Espagne attend désormais le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Argentine et l’Angleterre pour connaître son adversaire en finale, tandis que la France disputera le match pour la troisième place.