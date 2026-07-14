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« Sommes-nous obligés de nous ridiculiser ainsi ? » : le coup de colère de Kalidou Koulibaly

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XALIMANEWS: Le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, est sorti de son silence à travers un message publié sur son compte Instagram pour exprimer son inquiétude face à la situation que traverse actuellement le football sénégalais.

Dans une publication au ton grave, le défenseur des Lions a dénoncé les divisions et les conflits qui secouent le football national, appelant les différents acteurs à privilégier l’intérêt supérieur du Sénégal plutôt que les querelles personnelles.

« Sommes-nous réellement obligés de nous ridiculiser ainsi sur la scène mondiale ? », s’est interrogé le capitaine des Lions, avant d’inviter à mettre fin aux « guerres d’ego » qui, selon lui, ne font que fragiliser les acquis obtenus au prix de nombreuses années de travail, de sacrifices et d’efforts.

Kalidou Koulibaly a également insisté sur la nécessité pour chacun de prendre ses responsabilités « avec lucidité et humilité », estimant que les conséquences de cette crise dépassent le cadre sportif et touchent désormais l’image même du Sénégal à l’international.

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Le capitaine de la sélection nationale a surtout tenu à rappeler l’importance de préserver l’avenir des jeunes générations de footballeurs sénégalais, afin qu’elles puissent continuer à faire rêver tout un peuple à travers leurs performances sur les terrains.

Concluant son message sur une note d’espoir, le défenseur sénégalais a lancé un avertissement : poursuivre sur la voie actuelle ne ferait que faire régresser le football national. Mais fidèle à l’esprit de résilience des Lions, il a terminé par ces mots : « Le Lion tombe parfois, mais le Lion se relève toujours. »

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