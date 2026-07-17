Remaniements en série dans les structures publiques

XALIMANEWS: Les décisions prises lors du dernier Conseil des ministres continuent d’alimenter les analyses et commentaires de la presse sénégalaise. Plusieurs quotidiens interprètent les récents limogeages à la tête des sociétés nationales et parapubliques comme une nouvelle étape dans la recomposition des équilibres politiques au sommet de l’État.

« Diomaye poursuit la dépastéfisation », titre L’As, tandis que Walfquotidien parle d’une « deuxième vague dévastatrice », estimant que « la purge se poursuit de plus belle ». De son côté, Les Echos évoque une volonté du chef de l’État de « désonkoriser » certaines structures publiques en y installant de nouveaux responsables.

Selon plusieurs observateurs relayés par la presse, des dirigeants réputés proches du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, seraient particulièrement visés par cette série de changements à la tête des entreprises publiques.

Walfquotidien estime ainsi que le président Bassirou Diomaye Faye entend reprendre la main sur les leviers stratégiques de l’administration et des sociétés nationales. Le journal souligne la discrétion du chef de l’État dans sa méthode de gouvernance, tout en mettant en avant la fermeté de ses décisions.

Parmi les départs les plus commentés figure celui du directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian. Son éviction, intervenue à la veille du retour au Sénégal de l’ancien président Macky Sall, a particulièrement retenu l’attention des observateurs de la scène politique nationale.