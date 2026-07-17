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Retour de Macky Sall : entre accueil triomphal et contestation des victimes

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XALIMANEWS: Le retour annoncé de l’ancien président de la République, Macky Sall, continue de susciter de vives réactions au Sénégal, divisant l’opinion entre partisans enthousiastes et détracteurs déterminés.

Le quotidien Les Echos évoque une arrivée « en grande pompe » organisée par les soutiens et sympathisants de l’ancien chef de l’État. Son épouse, déjà présente à Dakar avant son arrivée, aurait été accueillie dans une ambiance particulièrement animée à la permanence de l’Alliance pour la République (APR), où une forte affluence militante a provoqué d’importantes bousculades lors de son entrée dans les locaux du parti.

De son côté, L’As estime que Macky Sall signe un « retour gagnant ». Le journal rappelle que l’ancien président a récemment multiplié les déplacements à travers le monde dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Après plusieurs mois passés à Marrakech, il aurait obtenu le soutien officiel du Sénégal à sa candidature, un appui considéré comme une étape importante dans cette ambition internationale.

Mais cette visite est loin de faire l’unanimité. Walfquotidien parle plutôt d’une « visite polémique » et rapporte la colère des familles des victimes des manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Ces dernières dénoncent ce qu’elles considèrent comme un retour prématuré de l’ancien président sans que justice ne soit rendue aux victimes des violences politiques ayant marqué cette période.

L’audience prévue entre Macky Sall et le président Bassirou Diomaye Faye alimente également les débats, certains y voyant un geste de décrispation politique tandis que d’autres dénoncent un manque de considération pour les revendications des familles endeuillées.

DEPECHES

Communiqué du Conseil des ministres du jeudi 16 juillet 2026
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Par ailleurs, la presse nationale revient largement sur le Conseil des ministres tenu mercredi, marqué par le limogeage de plusieurs directeurs généraux à la tête de sociétés publiques et parapubliques, une décision qui confirme la poursuite des réaménagements au sein de l’administration publique.

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