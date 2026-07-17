Bentaleb Sow quitte la Présidence et dénonce le retour de Macky Sall au Palais

XALIMANEWS: Alioune Ibnou Abitalib Sow, connu sous le nom de Bentaleb Sow, a annoncé avoir remis sa démission de ses fonctions de conseiller spécial du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, il affirme avoir servi la République « avec loyauté » pendant plus de deux ans, notamment au sein de la communication de la Présidence et du protocole présidentiel.

L’ancien conseiller a tenu à remercier le chef de l’État pour « la confiance » placée en lui ainsi que pour l’opportunité de servir au plus haut sommet de l’État, rappelant avoir été le plus jeune conseiller du président de la République.

Bentaleb Sow explique cependant que sa décision est motivée par des divergences politiques grandissantes avec l’orientation actuelle du pouvoir. Selon lui, « une nouvelle ligne politique » s’est progressivement installée et certaines méthodes autrefois combattues feraient leur retour.

Il indique avoir toujours considéré sa nomination comme le prolongement d’un engagement militant, anti-impérialiste et panafricain entamé depuis plusieurs années, et non comme une récompense personnelle.

L’ancien conseiller spécial cite également le retour annoncé de l’ancien président Macky Sall au Sénégal et sa réception prévue au Palais de la République comme un élément déterminant dans sa décision. Il estime que l’ancien chef de l’État doit encore répondre de plusieurs questions liées à sa gouvernance et aux événements politiques ayant marqué le pays ces dernières années.

« Lui rouvrir les portes du Palais, c’est aider à repolir son image », a notamment déclaré Bentaleb Sow, affirmant ne pas vouloir être associé à cette démarche.

Malgré son départ de la Présidence, il assure rester pleinement engagé pour le Sénégal et les aspirations du peuple sénégalais, concluant son message par un appel à la poursuite du combat politique et citoyen.