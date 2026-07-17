Politique

Bentaleb Sow quitte la Présidence et dénonce le retour de Macky Sall au Palais

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Alioune Ibnou Abitalib Sow, connu sous le nom de Bentaleb Sow, a annoncé avoir remis sa démission de ses fonctions de conseiller spécial du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, il affirme avoir servi la République « avec loyauté » pendant plus de deux ans, notamment au sein de la communication de la Présidence et du protocole présidentiel.

L’ancien conseiller a tenu à remercier le chef de l’État pour « la confiance » placée en lui ainsi que pour l’opportunité de servir au plus haut sommet de l’État, rappelant avoir été le plus jeune conseiller du président de la République.

Bentaleb Sow explique cependant que sa décision est motivée par des divergences politiques grandissantes avec l’orientation actuelle du pouvoir. Selon lui, « une nouvelle ligne politique » s’est progressivement installée et certaines méthodes autrefois combattues feraient leur retour.

DEPECHES

Remaniements en série dans les structures publiques
Retour de Macky Sall : entre accueil triomphal et contestation des victimes
Diomaye–Karim à Doha : ce que le PDS pourrait gagner… et perdre
Assemblée nationale : la Loi de finances rectificative au cœur d’une séquence politique sous tension

Il indique avoir toujours considéré sa nomination comme le prolongement d’un engagement militant, anti-impérialiste et panafricain entamé depuis plusieurs années, et non comme une récompense personnelle.

L’ancien conseiller spécial cite également le retour annoncé de l’ancien président Macky Sall au Sénégal et sa réception prévue au Palais de la République comme un élément déterminant dans sa décision. Il estime que l’ancien chef de l’État doit encore répondre de plusieurs questions liées à sa gouvernance et aux événements politiques ayant marqué le pays ces dernières années.

« Lui rouvrir les portes du Palais, c’est aider à repolir son image », a notamment déclaré Bentaleb Sow, affirmant ne pas vouloir être associé à cette démarche.

Malgré son départ de la Présidence, il assure rester pleinement engagé pour le Sénégal et les aspirations du peuple sénégalais, concluant son message par un appel à la poursuite du combat politique et citoyen.

Share This Article
Previous Article Keur Massar face à une pénurie d’eau inédite (Par PIDvito)
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Retour annoncé de Macky Sall : les collectifs de victimes convoquent la presse ce jeudi à Dakar

A la UnePolitique

Diomaye, Macky et Karim réunis à Doha : simple coïncidence ou nouveau tournant politique ?

Politique

Linguère : PASTEF reporte l’inauguration de son siège à cause du Magal de Mbacké Barry

Politique

Waly Diouf Bodiang attaque Abdourahmane Diouf : « Il profite d’un pouvoir auquel il n’a jamais cru »

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Pape Thiaw–FSF : les exigences du ministère sur le divorce après le fiasco du Mondial 2026

Football

Coupe du monde 2026 : l’Espagne bat la France (2-0) et file en finale

Sports

Polémiques autour des Lions : le ministère des Sports ordonne à la FSF de se taire, un audit complet en vue

Football

« Sommes-nous obligés de nous ridiculiser ainsi ? » : le coup de colère de Kalidou Koulibaly

A la Une Football

Dr Abdourahmane Fédior contre-attaque : « Je ne comprends pas qu’Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties »