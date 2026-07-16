Diomaye–Karim à Doha : ce que le PDS pourrait gagner… et perdre

XALIMANEWS: Le quotidien WalfQuotidien consacre sa publication du jour à la rencontre tenue à Doha entre le président Bassirou Diomaye Faye et Karim Wade, en s’interrogeant sur les enjeux politiques d’un tel rapprochement à travers le titre : « Ce que gagne et perd le PDS ».

Selon le journal, cette entrevue intervient dans un contexte marqué par la rupture désormais consommée entre le chef de l’État et le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Dans ce nouveau paysage politique, Bassirou Diomaye Faye serait engagé dans une stratégie de recomposition des alliances en vue de consolider sa base politique.

Après avoir enregistré le ralliement de plusieurs militants, responsables politiques et maires issus de l’Alliance pour la République (APR), le président de la République semblerait désormais envisager un rapprochement avec le Parti démocratique sénégalais (PDS).

La rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et Karim Wade dans la capitale qatarie est ainsi perçue par WalfQuotidien comme un signal politique fort, d’autant plus qu’elle intervient peu après l’annonce de la création prochaine de la formation politique du chef de l’État.

Si aucun communiqué officiel n’a filtré sur le contenu des échanges entre les deux hommes, cette entrevue alimente les spéculations sur une éventuelle alliance entre les deux camps, susceptible de rebattre les cartes de l’échiquier politique sénégalais.

Pour le PDS, une telle option pourrait offrir l’opportunité de retrouver une place centrale dans le jeu politique national après plusieurs années d’absence du pouvoir. Mais elle pourrait également comporter des risques, notamment celui de brouiller son identité politique ou de provoquer des remous au sein de sa base militante.