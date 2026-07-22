37 ans de positive black soul (Pbs) : Awadi et Duggy Tee célèbrent un parcours couronné par l’Ordre national du Lion

Parvenu à la rédaction de Sud Quotidien hier, lundi 20 juillet, un communiqué du mythique groupe de hip-hop sénégalais Positive Black Soul (PBS) annonce une série d’activités marquant la célébration de son 37ᵉ anniversaire. L’événement sera également l’occasion de mettre en lumière la récente distinction de ses membres fondateurs, Didier Awadi et Amadou Barry, dit Duggy Tee, élevés au rang d’Officiers de l’Ordre national du Lion, l’une des plus hautes distinctions honorifiques du Sénégal.

Fondé en 1989, Positive Black Soul s’est imposé comme une référence incontournable du hip-hop africain, contribuant à l’émergence et au rayonnement de la musique urbaine sénégalaise sur les scènes internationale et continentale. Trente-sept ans après ses débuts, le duo entend célébrer ce parcours exceptionnel à travers une série de rendez-vous ouverts au public et aux professionnels des médias.

Dans cette dynamique, les organisateurs annoncent la tenue d’une conférence de presse ce mercredi 22 juillet à 11 heures, dans la salle de conférence du Grand Théâtre national de Dakar. Cette rencontre permettra de présenter les temps forts de la célébration et d’échanger avec les représentants de la presse nationale et internationale autour de l’héritage artistique et culturel du groupe.

Le point d’orgue des festivités sera le grand concert anniversaire prévu le samedi 8 août dans la grande salle du Grand Théâtre national de Dakar. Cette soirée célébrera officiellement les 37 ans d’existence du groupe, avec un hommage à son apport majeur dans la promotion du mouvement hip-hop au Sénégal et en Afrique.

À travers ce double rendez-vous, Positive Black Soul entend non seulement célébrer près de quatre décennies de carrière, mais aussi partager avec le public la reconnaissance nationale dont bénéficient désormais ses deux figures emblématiques, Awadi et Duggy Tee, dont la récente élévation au rang d’Officiers de l’Ordre national du Lion vient consacrer une contribution exceptionnelle à la culture sénégalaise.

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