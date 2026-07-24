A la UneInternationalXalima TVDIRECT– Macky Sall au Grand Débat des candidats au poste de Secrétaire général de l’ONU Last updated: July 24, 2026 12:53 am ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: July 24, 2026 Share 0 Min Read SHARE DIRECT– Macky Sall au Grand Débat des candidats au poste de Secrétaire général de l’ONU Share This Article Email Copy Link Print Previous Article Le Président Diomaye Faye appelle à renforcer la protection des droits des personnes privées de liberté Next Article Le privilège est-il devenu la boussole de la politique ? par Moussa Niang Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS Le Président Diomaye Faye appelle à renforcer la protection des droits des personnes privées de liberté DIRECT– Macky Sall au Grand Débat des candidats au poste de Secrétaire général de l’ONU Après près de deux ans en détention, Jérôme Badiaky et Sakory Ka recouvrent la liberté Le privilège est-il devenu la boussole de la politique ? par Moussa Niang Diaspora-Bond : la graine de l’espérance, les fruits du développement Par le Prof Amath NDIAYE Ce que les esclavagistes, les colons et les magistrats ont en commun : l’impunité de leurs crimes. Économie bleue : Diomaye Faye met en avant les atouts maritimes du Sénégal à Nairobi Revirement total de la CAF : la CAN 2027 se jouera finalement à 24 équipes, pas à 28 Pastef frappé par une vague de démissions, Diomaye poursuit son offensive politique CAN 2025 : Les Favoris montent en puissance , la 2ᵉ journée s’annonce explosive- Advertisement -XALIMA TV A la UneInternational DIRECT– Macky Sall au Grand Débat des candidats au poste de Secrétaire général de l’ONU By Xalima July 24, 2026 FootballXalima TV Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde By Xalima June 12, 2026 FootballXalima TV Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA By Xalima June 12, 2026 Xalima TV Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara By Xalima June 12, 2026