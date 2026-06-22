Norvège – Sénégal : Pape Thiaw reconduit son onze de confiance pour un match décisif

XALIMANEWS: L’équipe nationale du Sénégal affronte la Norvège ce lundi à 00h00 au MetLife Stadium, dans le cadre de la deuxième journée du groupe I des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pour cette rencontre importante, le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé son onze de départ avec Édouard Mendy dans les buts. La défense sera composée de Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly (capitaine), Moussa Niakhaté et Malick Diouf.

Au milieu de terrain, Idrissa Gana Guèye sera accompagné de Pape Guèye et du jeune Lamine Camara pour assurer l’équilibre et l’animation du jeu sénégalais.

En attaque, le trio offensif sera composé de Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr, chargés de faire la différence face à la sélection norvégienne