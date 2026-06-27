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Mondial 2026 : quels adversaires possibles pour le Sénégal en seizièmes de finale ?

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XALIMANEWS: Grâce à sa large victoire contre l’Irak (5-0), le Sénégal garde intactes ses chances de qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 parmi les meilleurs troisièmes.

En attendant la fin de la phase de groupes, les Lions de la Téranga peuvent déjà se faire une idée de leur potentiel adversaire au prochain tour.

Actuellement provisoirement classé à la 5e place des meilleurs troisièmes, le Sénégal affronterait l’Angleterre, leader du groupe L.

Si les hommes de Pape Thiaw terminaient à la 6e place, ils seraient opposés à la Suisse, première du groupe C.

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Une 7e place les enverrait face au vainqueur du groupe K, qui sera soit la Colombie, soit le Portugal.

Enfin, si le Sénégal décroche la 8e et dernière place qualificative parmi les meilleurs troisièmes, il retrouverait sur sa route la Belgique.

Les dernières rencontres de la phase de groupes seront donc décisives pour déterminer le classement final des meilleurs troisièmes et l’identité de l’adversaire des Lions en seizièmes de finale.

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