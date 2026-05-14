Formation professionnelle : Maguette Sène s’inspire du modèle canadien à Montréal

XALIMANEWS: En visite à Montréal, le maire de Malicounda, Maguette Sène, a effectué une immersion au sein du Collège Ahuntsic, un établissement reconnu pour son modèle de formation technique et professionnelle destiné aux élèves titulaires du BFEM.

Cette visite a permis à l’édile de découvrir un système éducatif axé sur l’employabilité et la maîtrise rapide des métiers techniques. Le Collège Ahuntsic propose en effet 28 programmes de formation dans plusieurs secteurs stratégiques tels que la géomatique, le génie civil ou encore les métiers de la santé.

Selon le maire de Malicounda, les apprenants suivent un cursus de trois années au terme duquel ils sortent avec une qualification professionnelle directement exploitable sur le marché du travail. Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires peuvent ensuite intégrer l’enseignement supérieur après deux années complémentaires de formation.

La coopération entre le Canada et le Sénégal dans le domaine académique a également été mise en avant au cours de cette visite. Le Collège Ahuntsic a signé un partenariat avec Université de Thiès dans la filière géomatique, ouvrant ainsi des perspectives d’échanges et de renforcement de compétences entre les deux institutions.

Dans cette dynamique, la société sénégalo-canadienne GEOXPRT, en collaboration avec la commune de Malicounda, a accueilli en stage des étudiants venus de Thiès et de Montréal en janvier 2026.

Le Forum de Montréal du Regroupement Général des Sénégalais du Canada, organisé en avril dernier, a d’ailleurs servi de cadre à la remise officielle des attestations de formation aux bénéficiaires.

À travers cette visite, Maguette Sène affiche sa volonté de s’inspirer des modèles nord-américains pour renforcer la formation professionnelle et favoriser l’insertion des jeunes au Sénégal.