Faux permis et blessures involontaires : Mouhamed THIAM, fils du ministre Alpha Thiam, placé sous mandat de dépôt

Le fils du ministre de la Culture a été déféré et placé sous mandat de dépôt ce vendredi après-midi par le procureur de la République de Dakar.



Mouhamed THIAM est poursuivi pour de graves chefs d’accusation, à savoir la conduite avec un faux permis de conduire et des blessures involontaires, à la suite d’un accident de la circulation survenu à Ngor. Selon Seneweb, le jeune homme a été interpellé par les éléments du poste de gendarmerie de Ngor pour homicide involontaire par accident corporel et blessures routières.

À l’issue de son face-à-face avec le procureur, il a été écroué dans l’attente de son jugement, qui se tiendra ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.

walf.sn