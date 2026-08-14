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AEE Power rompt tous ses contrats avec Seydou KANE pour « tentative d’escroquerie »

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Le président du Conseil d’administration de la multinationale espagnole AEE Power EPC, José Ángel González TAUSZ, dans un entretien avec Walf TV, repris par Walf Quotidien, a annoncé avoir résilié l’ensemble de ses contrats avec l’homme d’affaires Seydou KANE et saisi la justice à la suite d’une tentative de fraude financière portant sur 2 à 3 millions d’euros.

Présenté à l’origine par l’ambassade du Sénégal en Espagne comme un partenaire crédible, Seydou KANE avait négocié le projet initial de 140 millions d’euros avec l’ASER et l’ancien régime. Il s’était ensuite vu confier un contrat de sous-traitance (fourniture de poteaux et montage local) via la filiale locale AEE Power Sénégal.

Une fraude détectée par le contrôle interne et confirmée par le fisc
Cependant, le Conseil d’administration d’AEE Power a décidé de rompre toute relation avec l’entrepreneur. « Il y a eu une forte falsification du reçu fiscal pour un montant de 2 ou 3 millions d’euros. Devant cette tentative d’escroquerie, on ne peut que refuser tout rapport avec quelqu’un qui
a trahi notre compagnonnage », a révélé M. González Tausz.

L’imposture a été mise au jour grâce aux filtres de contrôle interne de la société (équipes financière, opérationnelle et d’audit) et confirmée directement par les autorités fiscales sénégalaises, saisies par le groupe espagnol. La justice a été officiellement saisie de l’affaire.

Le dirigeant espagnol a tenu à clarifier la structure juridique du projet, précisant qu’il n’existe aucun lien contractuel direct entre l’ASER et la filiale AEE Power Sénégal. Cette dernière intervenait uniquement comme sous-traitante d’AEE Power EPC avec l’accord de l’ASER, au même titre que d’autres entreprises locales.

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