Port Autonome de Dakar : Doune Pathé Mbengue lance les bases d’une nouvelle ambition pour faire de Dakar un hub logistique africain

Dakar, 14 août 2026 – Nommé à la tête de la Société nationale du Port autonome de Dakar (PAD) lors du Conseil des ministres du 16 juillet 2026, Doune Pathé Mbengue entend insuffler une nouvelle dynamique à l’une des infrastructures les plus stratégiques de l’économie sénégalaise. Administrateur civil de formation et maire de Cambérène, il succède à Waly Diouf Bodiang avec pour mission de renforcer la compétitivité du port et d’accompagner les ambitions du Sénégal dans le cadre de la Vision Sénégal 2050.

À peine installé dans ses fonctions, le nouveau directeur général affiche une volonté claire : faire du Port autonome de Dakar un levier majeur de souveraineté économique et une plateforme logistique de référence en Afrique de l’Ouest. Dans un contexte de forte concurrence entre les grands ports de la sous-région, le PAD est appelé à jouer un rôle central dans les échanges commerciaux du Sénégal ainsi que dans le transit des marchandises destinées aux pays de l’hinterland, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Selon les orientations présentées par la nouvelle direction, plusieurs chantiers prioritaires seront mis en avant. Il s’agit notamment de la modernisation des infrastructures portuaires, de la digitalisation des procédures administratives, de l’amélioration de la qualité des services, de la réduction des délais de traitement des marchandises et du renforcement de la gouvernance. L’objectif est de rendre le port plus performant, plus attractif pour les investisseurs et mieux adapté aux exigences du commerce maritime international.

Le nouveau directeur général devra également accompagner les préparatifs liés au futur port en eau profonde de Ndayane, considéré comme l’un des projets structurants les plus importants du secteur maritime sénégalais. Cette infrastructure est appelée à transformer durablement le paysage logistique national et à renforcer la position du Sénégal comme porte d’entrée commerciale vers l’Afrique de l’Ouest.

Avant sa nomination, Doune Pathé Mbengue s’était illustré dans l’administration territoriale et dans la gestion des collectivités locales. Diplômé de l’École nationale d’administration (ENA), il a occupé plusieurs responsabilités au sein du ministère de l’Intérieur avant d’être élu maire de Cambérène en 2022. Son expérience administrative et sa connaissance des enjeux de gouvernance constituent des atouts pour conduire les réformes attendues au sein du PAD.

Cette nomination intervient dans un contexte où les autorités sénégalaises accordent une importance particulière à la modernisation des entreprises publiques et au renforcement de leur gouvernance. Pour Doune Pathé Mbengue, le défi est désormais de traduire les ambitions présidentielles en résultats concrets, afin de faire du Port autonome de Dakar un symbole du Sénégal nouveau, tourné vers la performance, l’innovation et l’intégration économique régionale.