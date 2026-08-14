Waly Diouf Bodian : « Le port a traité 908.000 conteneurs et 29 Millions de tonnes de marchandises »

Le Port Autonome de Dakar a traité, durant les deux dernières années, 908 000 conteneurs et 29 millions de tonnes de marchandises, enregistrant une progression de 21 %. Cette annonce a été faite par l’ancien directeur général, Waly Diouf Bodian, lors de sa passation de service.

Lors de cette cérémonie, le directeur général sortant du Port Autonome de Dakar a profité de l’occasion pour présenter ses dernières performances.

« Pendant les deux dernières années, nous avons, à partir d’un plan de repositionnement, hissé le port à la première place des ports de la côte ouest-africaine, passant de la 371e à la 108e place mondiale », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : « Durant l’exercice écoulé, le port a inéditement traité 908 000 conteneurs et 29 000 tonnes de marchandises, avec une progression de 21 %. »

Ce tonnage, a-t-il expliqué, correspondu à un chiffre d’affaires de 85,63 milliards, en hausse de 10,7 %, et à un bénéfice des activités ordinaires de 28 milliards, logiquement réduit à la suite d’un redressement fiscal.

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