Après deux années de silence sur la scène politique, le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, a brisé le silence ce samedi. Invité de Maïmouna Ndour Faye sur 7TV, l’ancien maire de Dakar est revenu sur plusieurs épisodes de son parcours politique, notamment son emprisonnement dans l’affaire de la « caisse d’avance ».

Condamné en 2018 à cinq ans de prison ferme pour escroquerie sur les deniers publics et faux en écriture, Khalifa Sall avait été libéré en 2019 après avoir bénéficié d’une grâce présidentielle. Cette affaire avait fortement affecté sa trajectoire politique, puisqu’il avait été privé de ses droits civiques et empêché de participer à l’élection présidentielle de 2019.

Même s’il affirme avoir pardonné à Macky Sall,qu’il accuse d’avoir orchestré son emprisonnement parce qu’il avait refusé de le soutenir en 20 19, Khalifa Sall dit ne pas avoir oublié cet épisode.

« Ce qui m’a fait mal, c’est l’arrestation de cadres qui n’avaient rien à voir dans cette affaire. Les Mbaye Touré, M. Bodiang, Mme Samb… Ce qui m’avait révolté et qui m’avait paru très lâche, c’est que, pour des raisons politiques, on envoie ces gens en prison », a-t-il déclaré.

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