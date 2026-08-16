Vols Air Sénégal annulés : l’argent que les familles de la diaspora perdent sans le savoir

Un mariage à Dakar, un deuil à Thiès, un retour au village pour la Tabaski : les vols vers le Sénégal ne sont presque jamais un aller simple sans enjeu. Les familles de la diaspora voyagent en groupe, à des dates fixées par un évènement qu’on ne déplace pas. Quand le vol saute, ce n’est pas un contretemps isolé, c’est plusieurs billets perdus, des jours de congé posés pour rien, parfois une cérémonie manquée.

Face aux annulations à répétition d’Air Sénégal ces dernières semaines, beaucoup de familles ont accepté un bon d’achat de quelques euros ou un simple geste commercial, en pensant que c’était tout ce que la loi prévoyait. Ce n’est pas le cas.

Pour un vol Paris-Dakar, le règlement européen CE 261/2004 s’applique, quelle que soit la compagnie, dès lors que le vol part d’un aéroport de l’Union européenne. Un retard de plus de trois heures à l’arrivée, une annulation tardive ou un refus d’embarquement ouvrent droit à une indemnisation forfaitaire de 600 euros par passager, et ce montant se multiplie par le nombre de membres de la famille sur la réservation. Pour un couple avec deux enfants, cela représente potentiellement 2 400 euros, une somme qui change concrètement un budget familial.

Pour le trajet Dakar-Paris, c’est la Convention de Montréal qui s’applique, avec un régime différent fondé sur le préjudice réellement subi plutôt qu’un forfait.

La compagnie peut invoquer des circonstances extraordinaires pour refuser de payer, mais c’est à elle de le prouver, document à l’appui. Un problème de flotte ou de personnel, récurrent depuis plusieurs semaines, relève généralement de la gestion courante de l’entreprise, pas d’un aléa extérieur imprévisible.

Les familles concernées ont jusqu’à cinq ans, en droit français, pour faire valoir ce droit. C’est précisément ce type de dossier que Robin des Airs évalue gratuitement pour les familles de la diaspora.

Saint-Yves Kodjo

Fondateur de Robin des Airs, service spécialisé dans le recouvrement d’indemnités pour les passagers aériens sur l’axe Europe-Afrique. Il a passé quinze ans en cabine, dont plusieurs années comme chef de cabine.

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