Hausse des prix du carburant : Malick Gakou dénonce un paradoxe dans un Sénégal producteur de pétrole et de gaz

Dakar – La récente hausse des prix du carburant et du gasoil continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique sénégalaise. Dans une publication largement relayée sur les réseaux sociaux, l’ancien ministre et responsable de PASTEF-Les Patriotes, Malick Gakou, a exprimé son inquiétude face aux conséquences économiques et sociales de cette augmentation.

Selon lui, les prix du carburant et du gasoil atteignent désormais des niveaux « jamais égalés » au Sénégal. Une situation qui, à ses yeux, risque d’avoir des répercussions directes sur le quotidien des populations, notamment à travers une hausse généralisée du coût de la vie.

« Cette hausse va entraîner, à la chaîne, un renchérissement du coût de la vie, particulièrement pour les couches les plus vulnérables », a-t-il déclaré. Pour l’économiste, l’augmentation des prix à la pompe pourrait se répercuter sur les coûts du transport, des denrées alimentaires et des services essentiels, accentuant davantage les difficultés des ménages.

Malick Gakou souligne également ce qu’il qualifie de « paradoxe ». Il rappelle que le Sénégal est désormais entré dans le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz grâce à l’exploitation récente de ses ressources énergétiques. Dans ce contexte, il estime que la flambée des prix des carburants soulève des interrogations légitimes quant aux bénéfices attendus de cette nouvelle ère énergétique pour les citoyens.

Cette sortie intervient dans un contexte marqué par des débats récurrents sur la politique énergétique, la gestion des ressources naturelles et la protection du pouvoir d’achat des Sénégalais. Alors que les autorités mettent en avant les perspectives économiques liées à l’exploitation des hydrocarbures, plusieurs voix de l’opposition et de la société civile appellent à des mesures permettant d’atténuer l’impact de la hausse des prix sur les populations.

Le débat sur les retombées concrètes des ressources pétrolières et gazières pour les ménages sénégalais semble ainsi appelé à se poursuivre dans les prochains mois.