Trafic de drogue : vaste coup de filet de l’OCRTIS à travers le Sénégal, plusieurs réseaux démantelés

XALIMANEWS: Dans le cadre de sa lutte permanente contre le trafic de stupéfiants, l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a mené, durant le mois d’avril 2026, une série d’opérations d’envergure sur toute l’étendue du territoire national. Ces interventions ont permis l’arrestation de plusieurs suspects et la saisie de quantités importantes de drogues et de produits pharmaceutiques illégaux.

Centre et Est : une activité intense des brigades

Dans la région de Kaolack, la Brigade régionale des stupéfiants a intensifié ses actions. À Ndingler, quatre individus ont été arrêtés avec trois kilogrammes de chanvre indien. Quelques jours plus tard, à Koular Socé, un autre suspect a été interpellé avec 2,3 kg de drogue ainsi que 17 cornets prêts à la commercialisation.

Dans la région de Kédougou, plus précisément à Bantaco, une femme a été arrêtée pour trafic de médicaments. Elle vendait du Tramadol depuis son lieu de travail. Elle est poursuivie pour exercice illégal de la profession de pharmacien et distribution illicite de produits pharmaceutiques.

Nord et Ouest : des saisies importantes

À Louga, une opération menée dans le quartier Keur Serigne a permis l’arrestation d’un individu en possession de 1,55 kg de chanvre indien, conditionné en blocs et en cornets. Les agents ont également saisi du matériel de conditionnement ainsi que 22 480 francs CFA.

À Thiès, un suspect a été interpellé à son domicile avec 2,4 kg de chanvre indien répartis en trois blocs. Il a été placé en garde à vue.

Dakar : des réseaux urbains ciblés

Dans la capitale Dakar, les opérations ont visé des circuits plus organisés. Une intervention contre un trafic de crack a conduit à l’arrestation de deux individus en possession de trois pierres de cette drogue dure. L’opération a été marquée par des tensions, certains riverains ayant lancé des projectiles contre les forces de l’ordre.

Par ailleurs, un réseau de livraison de haschich à domicile a été démantelé dans plusieurs quartiers, notamment Sicap, Baobab, Karack et Point E. Deux suspects ont été arrêtés en pleine transaction. Les enquêteurs ont saisi 33 grammes de haschich, une balance électronique, une moto et une somme d’argent. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic de drogue.

Une lutte renforcée contre les réseaux

Ces opérations illustrent la volonté des autorités de maintenir une pression constante sur les réseaux de trafic de stupéfiants. L’OCRTIS entend poursuivre ses actions pour démanteler les circuits, qu’ils soient locaux ou structurés, et freiner la circulation des substances illicites sur le territoire national.