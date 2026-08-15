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Hausse des prix des carburants : le gouvernement sénégalais ajuste les tarifs à partir du 15 août

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Dakar, 15 août 2026 – Le gouvernement du Sénégal a annoncé un ajustement des prix des carburants automobiles à compter de ce samedi 15 août 2026. Selon un communiqué officiel, cette mesure intervient dans un contexte marqué par une forte hausse des cours mondiaux du pétrole, consécutive au conflit déclenché au Moyen-Orient le 28 février dernier.

Désormais, le litre de supercarburant est fixé à 990 F CFA, soit une augmentation de 70 F CFA, tandis que le litre de gasoil passe à 755 F CFA, enregistrant une hausse de 75 F CFA. Les prix des autres produits pétroliers demeurent inchangés, notamment ceux du gaz domestique et du carburant destiné aux pirogues.

Le gouvernement souligne que cette révision ne constitue pas une nouvelle hausse structurelle, mais un retour aux niveaux de prix qui prévalaient avant la baisse décidée le 6 décembre 2025. Malgré l’augmentation annoncée, l’État affirme continuer à supporter une part importante du coût réel des carburants.

Selon les autorités, les prix internationaux du gasoil et du supercarburant ont respectivement progressé de 69 % et 61 % depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Face à cette situation, plusieurs pays ont déjà procédé à des ajustements de leurs tarifs à la pompe.

Le Sénégal, de son côté, a maintenu ses prix pendant plusieurs mois grâce à un important mécanisme de subventions. Depuis le début de l’année, l’effort financier de l’État dans le secteur des carburants est estimé à plus de 245 milliards de F CFA. Sans réajustement, le gouvernement estime qu’il aurait fallu mobiliser près de 47 milliards de F CFA supplémentaires pour la seule période allant du 15 août au 12 septembre 2026.

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Les autorités indiquent également que le niveau global des subventions énergétiques pourrait atteindre 1 069 milliards de F CFA sur l’ensemble de l’année 2026, contre 250 milliards de F CFA prévus dans le budget initial. Une situation jugée difficilement soutenable pour les finances publiques.

Le communiqué précise toutefois que l’État continuera à subventionner les carburants. Même après l’ajustement, le coût réel d’importation du litre de supercarburant est estimé à 1 019 F CFA, contre un prix de vente de 990 F CFA, tandis que celui du gasoil atteindrait 1 044 F CFA pour un prix à la pompe fixé à 755 F CFA.

Le gouvernement estime que cette mesure permettra d’alléger la charge budgétaire d’environ 9,7 milliards de F CFA par mois, tout en maintenant les prix sénégalais parmi les plus compétitifs de la sous-région ouest-africaine, notamment pour le gasoil.

Par ailleurs, les autorités assurent que les dispositifs de protection sociale, dont la Bourse nationale de sécurité familiale, seront maintenus et renforcés afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages les plus vulnérables.

Enfin, le gouvernement a réaffirmé son engagement à garantir l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers et à suivre de près l’évolution des marchés internationaux afin d’adapter, si nécessaire, sa politique de fixation des prix tout en préservant l’équilibre de l’économie nationale.

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