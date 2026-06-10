Secrétariat général de l’ONU : Macky Sall en action à Genève

XALIMANEWS: à L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a franchi une nouvelle étape dans sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Il a été auditionné mardi à Genève, aux côtés des autres prétendants à cette prestigieuse fonction internationale.

Cette audition a permis aux candidats de présenter leur vision de l’avenir de l’organisation ainsi que les grandes orientations de leur programme.

À cette occasion, Macky Sall a exposé les axes majeurs de son projet pour l’ONU. L’ancien chef de l’État sénégalais a notamment plaidé pour une institution « plus inclusive », davantage à l’écoute des États membres et mieux adaptée aux défis contemporains.

Il a également mis l’accent sur le rôle central du développement dans la prévention des crises et la consolidation de la paix. Pour lui, la lutte contre les inégalités, le renforcement de la coopération internationale et l’accompagnement des pays en développement constituent des leviers essentiels pour assurer la stabilité mondiale.

Cette audition marque une étape importante dans le processus de sélection du futur secrétaire général de l’ONU, un poste stratégique chargé de porter la voix de l’organisation sur les grandes questions internationales.

La candidature de Macky Sall suscite un intérêt particulier au Sénégal et sur le continent africain, où plusieurs observateurs voient dans cette ambition une opportunité de renforcer la représentation africaine au sein des plus hautes instances de gouvernance mondiale