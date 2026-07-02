Pape Thiaw sous le feu des critiques : une sortie tranchante de Souleymane Jules Diop

XALIMANEWS: Dans une prise de position très critique, Souleymane Jules Diop a exprimé de sérieux doutes sur la capacité de Pape Thiaw à porter les ambitions de la sélection nationale. Selon lui, le sélectionneur ne disposerait pas encore de l’expérience nécessaire pour diriger une équipe de ce niveau, estimant qu’il aurait surtout bénéficié de l’héritage laissé par son prédécesseur Aliou Cissé.

L’ancien diplomate va plus loin en remettant en question le parcours professionnel de l’entraîneur, qu’il juge insuffisant au regard des exigences du haut niveau international. Il estime également que certaines limites dans la communication du sélectionneur pourraient refléter, selon lui, une difficulté plus large dans la maîtrise des enjeux du football de haut niveau.

Souleymane Jules Diop considère enfin que les récentes performances de l’équipe auraient pu être compromises sans une certaine continuité héritée du précédent staff, et appelle implicitement à une réflexion sur l’avenir du poste de sélectionneur, ainsi que sur la préparation de la relève.

Cette sortie intervient dans un contexte de fortes attentes autour de la sélection nationale, où chaque performance est scrutée et alimente le débat public sur les choix techniques et stratégiques.