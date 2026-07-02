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Acte 4 de la décentralisation : Diomaye Faye dévoile quatre grandes orientations pour renforcer les collectivités territoriales

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté, ce jeudi, les grandes lignes de l’Acte 4 de la décentralisation, une réforme qui vise à faire des territoires les principaux leviers de la transformation nationale à travers une refondation en profondeur de la gouvernance territoriale.

S’exprimant devant les exécutifs territoriaux, le chef de l’État a décliné quatre orientations majeures. La première consiste à moderniser l’organisation territoriale du Sénégal en renforçant la proximité de l’action publique et en clarifiant les responsabilités des différents acteurs. L’objectif est de rendre l’action publique plus lisible, plus cohérente et plus efficace au service des citoyens.

La deuxième orientation repose sur la performance, l’équité territoriale et le renforcement de l’ingénierie territoriale. Selon le président de la République, cette approche permettra d’améliorer l’accompagnement des collectivités territoriales, de mieux valoriser les initiatives locales et d’évaluer plus efficacement les résultats obtenus dans chaque territoire.

Abordant la question des moyens, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur le fait qu’une décentralisation crédible ne peut se concevoir sans ressources adaptées. Il a ainsi qualifié le financement de la décentralisation de « chantier majeur », annonçant une réforme du Fonds de dotation de la décentralisation et du Fonds d’équipement des collectivités territoriales afin de mieux répondre aux besoins des territoires et d’assurer une plus grande prévisibilité des ressources. Le chef de l’État a également indiqué qu’une révision progressive du mécanisme d’indexation sur la TVA pourrait être envisagée lorsque la situation économique du pays le permettra, dans le but d’accroître durablement les transferts en faveur des collectivités locales tout en préservant les équilibres des finances publiques.

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Le président a, en outre, annoncé une modernisation de la fiscalité locale et un renforcement de la capacité des collectivités à soutenir le développement économique de leurs territoires.

Enfin, la quatrième orientation met l’accent sur la coopération entre les collectivités, la mutualisation des moyens, la transparence dans la gestion publique locale et la promotion de la bonne gouvernance. Dans cette dynamique, la réforme des pôles-territoires devra en faire des instruments de cohérence, de solidarité et de performance.

En conclusion, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l’engagement de l’État à doter les collectivités territoriales des moyens financiers, humains et techniques nécessaires à l’exercice de leurs compétences, dans le respect des principes d’éthique, de transparence et de bonne gouvernance.

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