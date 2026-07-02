Territorialisation des politiques publiques : le président mobilise les élus locaux

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, préside ce jeudi au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio une importante rencontre avec les exécutifs territoriaux. Prévue à partir de 9 heures, cette concertation vise à renforcer le soutien de l’État aux collectivités territoriales et à insuffler une nouvelle dynamique à la politique de décentralisation et d’aménagement du territoire.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de faire de la territorialisation des politiques publiques un levier majeur du développement local. Selon les orientations définies lors du Conseil des ministres, le président estime qu’une décentralisation plus poussée est indispensable pour améliorer l’efficacité de l’action publique et renforcer le bien-être des populations.

Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre ainsi qu’au ministre en charge des Collectivités territoriales d’accélérer la mise en place consensuelle des pôles-territoires, en associant l’ensemble des acteurs concernés.

Le chef de l’État souhaite également une accélération du transfert des compétences et des investissements publics vers les collectivités territoriales. Il préconise une révision des mécanismes de financement afin de renforcer l’autonomie des communes et des départements, tout en améliorant leurs relations financières avec l’État.

Par ailleurs, le président a instruit le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan et son homologue chargé des Collectivités territoriales de coprésider chaque année une conférence nationale sur les finances locales. L’objectif est de promouvoir une gestion plus transparente et plus efficace des ressources des collectivités.

Enfin, une réflexion sera engagée avec les élus territoriaux en vue d’actualiser les textes régissant la gestion du foncier et du patrimoine immobilier des collectivités territoriales, un chantier considéré comme essentiel pour accompagner les réformes de la décentralisation.