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Diomaye reçoit le rapport 2025 du Médiateur et ouvre la voie à des réformes institutionnelles

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Diomaye reçoit le rapport 2025 du Médiateur et ouvre la voie à des réformes institutionnelles

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mercredi des mains du Médiateur de la République, Demba Kandji, le rapport annuel 2025 de l’institution. À cette occasion, le chef de l’État a salué le rôle essentiel joué par le Médiateur dans la consolidation de l’État de droit, de la démocratie et du dialogue entre les citoyens et l’administration.

Dès l’entame de son intervention, Bassirou Diomaye Faye a souligné que cette cérémonie dépasse le simple respect d’une obligation légale. Selon lui, elle traduit la maturité des institutions sénégalaises et l’attachement du pays aux modes alternatifs de règlement des différends, notamment la médiation, en harmonie avec les traditions africaines fondées sur la concertation et le dialogue.

Le président a également mis en avant la qualité des propositions formulées par le Médiateur au cours de l’année écoulée. Parmi les 26 recommandations émises, certaines concernent des réformes majeures, notamment le redimensionnement des missions du Conseil constitutionnel et l’ouverture aux citoyens d’un recours en contrôle de constitutionnalité des lois. D’autres portent sur l’amélioration des conditions de détention, avec la suppression des fouilles jugées intrusives et la décongestion des établissements pénitentiaires, des orientations que le chef de l’État estime conformes aux réformes déjà engagées par le gouvernement.

Un hommage aux avancées en faveur des enfants à besoins spécifiques

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Le Médiateur de la République a profité de cette audience pour exprimer la reconnaissance des familles d’enfants à besoins spécifiques envers le président de la République. Il a salué son implication dans le développement d’une offre nationale de soins et d’un accompagnement scolaire adapté, permettant à de nombreuses familles de renoncer à l’exil thérapeutique ou éducatif.

Demba Kandji a également félicité les efforts de modernisation de l’administration publique, notamment à travers la digitalisation des services, qui favorise une administration davantage tournée vers les besoins des citoyens.

Le Sénégal accueillera une conférence internationale sur les lanceurs d’alerte

Au cours de l’entretien, Bassirou Diomaye Faye a encouragé le Médiateur à renforcer davantage la coopération internationale de son institution, déjà liée à plusieurs homologues africains, notamment ceux du Maroc, du Cap-Vert, des Îles Canaries et de l’Angola.

Le chef de l’État a annoncé que Dakar accueillera, du 21 au 23 octobre 2026, une conférence internationale consacrée à la protection des lanceurs d’alerte. Il a instruit les ministres de la Justice et des Affaires étrangères de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le succès de cet événement, tout en invitant le Médiateur à porter haut la voix du Sénégal sur la scène internationale.

Vers un Défenseur des droits ?

Enfin, le président de la République s’est montré ouvert à la réflexion visant à faire évoluer le Médiateur de la République vers un Défenseur des droits doté de compétences élargies. Il a indiqué que cette proposition, qui touche à l’architecture institutionnelle de l’État, fera l’objet d’un examen approfondi par le gouvernement.

S’adressant au Médiateur, Bassirou Diomaye Faye a conclu en soulignant l’importance de sa mission dans le renforcement de la confiance entre les citoyens et les institutions :

« Au-delà des textes, c’est la confiance du citoyen en son État que votre mission contribue, chaque jour, à raffermir. »

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