A la UnePolitique

Bounama Tall lance le mouvement « Carrefour Citoyens Sénégalais »

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

:

Dakar, 13 août 2026 – Une nouvelle initiative citoyenne fait son entrée dans l’espace public sénégalais. Bounama Tall a annoncé le lancement officiel du mouvement « Carrefour Citoyens Sénégalais », une plateforme qui se veut un cadre de rassemblement, d’engagement et de réflexion au service de la République et du développement national.

La cérémonie officielle de lancement est prévue le vendredi 21 août 2026 à 16 heures à l’Hôtel Café de Rome, au Plateau à Dakar. Placé sous le slogan « Unis pour la République », le mouvement ambitionne de fédérer les citoyens autour des valeurs de stabilité, de cohésion nationale et de participation citoyenne.

Dans son appel adressé aux Sénégalais, Bounama Tall invite « toutes les femmes et tous les hommes attachés à la République » à se mobiliser au-delà des clivages politiques. Selon lui, le Sénégal a besoin d’un espace de dialogue et d’action capable de réunir les compétences, les idées et les énergies au service de l’intérêt général.

Le mouvement met en avant plusieurs priorités, notamment la préservation de la stabilité institutionnelle, le soutien aux initiatives favorisant la relance économique, le renforcement de la cohésion républicaine et la valorisation de l’engagement citoyen. Ses promoteurs affirment vouloir constituer une force de proposition et d’accompagnement des réformes jugées utiles au développement du pays.

DEPECHES

Fonds spéciaux : un bras de fer s’installe entre le gouvernement et la majorité parlementaire
Port Autonome de Dakar : Doune Pathé Mbengue lance les bases d’une nouvelle ambition pour faire de Dakar un hub logistique africain
Boubacar Boris Diop a-t-il raison de faire de Sonko un héritier de Cheikh Anta Diop et Mamadou Dia ? De l’héritage à l’Histoire, où situer Ousmane Sonko dans la tradition souverainiste sénégalaise ?
Dr Samba Faye : Aee Power en Afrique : la complicité des élites publiques

Carrefour Citoyens Sénégalais se présente également comme un cadre ouvert à tous les républicains, indépendamment de leurs appartenances politiques. Le mouvement affirme soutenir les actions visant à consolider les institutions et à contribuer à l’émergence du Sénégal à travers l’expertise, le dialogue et la participation citoyenne.

À travers cette nouvelle structure, Bounama Tall entend promouvoir une dynamique de rassemblement dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques et sociaux. « L’heure n’est pas aux divisions. L’heure est à l’engagement républicain », souligne-t-il dans son message aux citoyens.

Le lancement du mouvement devrait réunir des personnalités politiques, des acteurs de la société civile, des professionnels et de nombreux citoyens venus prendre part à cette nouvelle initiative qui entend peser dans le débat public sénégalais.

Share This Article
Previous Article CONACOC fixe le Gamou 2026 au mardi 25 août
Next Article Waly Diouf Bodian : « Le port a traité 908.000 conteneurs et 29 Millions de tonnes de marchandises »
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

DepechesXalima TV

Le Grand Magal de Touba à Montréal rassemble la communauté sénégalaise et la confrérie des Mourides pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba

By
Xalima
CelebritesXalima TV

DEÑ KUMPA AVECC OUSTAZ TAIB SOCÉ – DIMANCEHE 09 AOUT 2026

By
Xalima
ActualitesXalima TV

JANGÀT | La déclaration de patrimoine, les assujettis et les barrières culturels à la transparence

By
Xalima
CelebritesXalima TV

37 ans PBS, Baaba Mal fait pleurer Awadi et leur raconte leur debut de carrière en plein show

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

DiasporaPolitique

PASTEF Canada célèbre sa première victoire électorale : un grand rendez-vous de la diaspora à Montréal

A la UneActualites

Déclaration de patrimoine : le Parlement ouvre un débat sensible sur la transparence des plus hautes autorités

A la UneActualites

Réforme constitutionnelle : le « Sursaut citoyen » plaide pour un consensus national et quatre garanties fondamentales

A la UneOpinions

Quel résultat attendez-vous, Monsieur le Ministre ?

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Supercoupe d’Europe : Ibrahim Mbaye et le PSG sacrés !

Sports

Supercoupe UEFA : Ibrahima Mbaye et le PSG à l’assaut d’un nouveau trophée face à Aston Villa

Sports

Mercato : Rodri aurait choisi le FC Barcelone malgré l’intérêt du Real Madrid

Sports

Équipe du Sénégal : la FSF affine sa liste de sélectionneurs, Patrick Vieira, Omar Daf et Hervé Renard en tête

Sports

AOÛT, LE MOIS DE TOUS LES VERDICTS POUR LE FOOTBALL SÉNÉGALAIS