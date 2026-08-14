Bounama Tall lance le mouvement « Carrefour Citoyens Sénégalais »

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Dakar, 13 août 2026 – Une nouvelle initiative citoyenne fait son entrée dans l’espace public sénégalais. Bounama Tall a annoncé le lancement officiel du mouvement « Carrefour Citoyens Sénégalais », une plateforme qui se veut un cadre de rassemblement, d’engagement et de réflexion au service de la République et du développement national.

La cérémonie officielle de lancement est prévue le vendredi 21 août 2026 à 16 heures à l’Hôtel Café de Rome, au Plateau à Dakar. Placé sous le slogan « Unis pour la République », le mouvement ambitionne de fédérer les citoyens autour des valeurs de stabilité, de cohésion nationale et de participation citoyenne.

Dans son appel adressé aux Sénégalais, Bounama Tall invite « toutes les femmes et tous les hommes attachés à la République » à se mobiliser au-delà des clivages politiques. Selon lui, le Sénégal a besoin d’un espace de dialogue et d’action capable de réunir les compétences, les idées et les énergies au service de l’intérêt général.

Le mouvement met en avant plusieurs priorités, notamment la préservation de la stabilité institutionnelle, le soutien aux initiatives favorisant la relance économique, le renforcement de la cohésion républicaine et la valorisation de l’engagement citoyen. Ses promoteurs affirment vouloir constituer une force de proposition et d’accompagnement des réformes jugées utiles au développement du pays.

Carrefour Citoyens Sénégalais se présente également comme un cadre ouvert à tous les républicains, indépendamment de leurs appartenances politiques. Le mouvement affirme soutenir les actions visant à consolider les institutions et à contribuer à l’émergence du Sénégal à travers l’expertise, le dialogue et la participation citoyenne.

À travers cette nouvelle structure, Bounama Tall entend promouvoir une dynamique de rassemblement dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques et sociaux. « L’heure n’est pas aux divisions. L’heure est à l’engagement républicain », souligne-t-il dans son message aux citoyens.

Le lancement du mouvement devrait réunir des personnalités politiques, des acteurs de la société civile, des professionnels et de nombreux citoyens venus prendre part à cette nouvelle initiative qui entend peser dans le débat public sénégalais.