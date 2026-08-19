Opinions

QUI POUR SAUVER LE SÉNÉGAL ? Chronique d’un peuple qui s’épuise à espérer

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
4 Min Read

Aujourd’hui, au marché de Dakar comme dans les champs de la Vallée, une question prédomine : comment faire face aux difficultés au quotidien? Cette interrogation est d’autant plus pressante que le Sénégal semble abandonné. En vérité, tandis que les prix des denrées essentielles augmentent de manière vertigineuse, tandis que le carburant grève le budget des familles, tandis que le paysan, dans son champ, se demande s’il pourra rentrer dans ses frais, les acteurs censés alléger ces souffrances rivalisent de conférences de presse.

Ce n’est plus de projets qu’on débat. Ni de solutions. On s’invective. La délation, méthodiquement, est devenue un mode de gouvernement ; l’insulte, une politique publique à part entière. Et pendant ce temps, dehors, le peuple serre la ceinture, un cran de plus chaque mois.

C’est indécent. Il faut le dire avec ces mots-là, sans les adoucir : indécent, de faire autant de bruit quand une mère de famille, au moment de payer, doit choisir entre l’huile et les médicaments de son enfant. Indécent, de donner des leçons de morale quand le producteur s’endette pour une récolte qu’il ne sait même pas s’il pourra vendre. Indécent, de prononcer le mot « patrie » face caméra et de ne penser, au fond, qu’à son parti, à son ego, à son strapontin.

DEPECHES

LE SÉNÉGAL NE PEUT PLUS ATTENDRE:DISSOLVEZ-LA !PAR MANSOUR FAYE
Où va le Sénégal, mon beau pays.
Assimiler la “proposition” d’amendement de l’article 83 à la proposition de loi: que le Conseil Constitutionnel ne nous le refasse pas.
Quitter le confort pour servir son pays : la leçon que le Sénégal ignore Hommage à Dr Mabouba Diagne

À ce rythme, on ne sauvera pas le Sénégal. On l’achève, petit à petit, sous nos yeux dans l’indifférence polie des plateaux de télévision.

Sauver le Sénégal ne se fera pas dans les salons feutrés devant les écrans de télévisions mais plutôt dans la boue des rizières, dans la poussière des chantiers, dans le silence des bureaux où l’on travaille réellement. Il nous faut des hommes et des femmes qui éprouvent de la honte à parler sans conséquence. Qui craignent Dieu et respectent le peuple. Qui comprennent que gouverner, ce n’est pas accuser, c’est assumer. Le peuple a faim de «tiéboudieunne», pas de polémiques.

Le peuple a faim de résultats, pas de polémiques. Alors, je repose la question : QUI POUR SAUVER LE SÉNÉGAL ?

Certainement pas ceux qui confondent la nation avec un ring. Le Sénégal a besoin de bâtisseurs. Pas de bavards. Le Sénégal mérite de patriotes, pas de délateurs.

Et si, pour une fois, nous regardions droit devant nous et prenions nos responsabilités en faisant front commun, sans ego ni calcul, afin que, dans la sueur et les décisions courageuses, nous puissions travailler à relever ce pays qui nous est cher? Notre Sénégal mérite des actes, pas des discours creux. Qui pour sauver le Sénégal ? Pas ceux qui parlent fort pour cacher l’inaction, mais ceux qui choisissent l’intérêt général, ceux qui portent la voix des sans-voix et qui agissent aujourd’hui pour que demain fasse honneur à leurs gestes.
Le temps presse.
Le peuple attend.

IBRAHIMA SALL
LE MILITANT DU DÉVELOPPEMENT

Share This Article
Previous Article Abdourahmane Diouf avertit : Sonko pourrait ne pas être candidat en 2029
Next Article LE SÉNÉGAL NE PEUT PLUS ATTENDRE:DISSOLVEZ-LA !PAR MANSOUR FAYE
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… »

By
Xalima
DepechesXalima TV

Le Grand Magal de Touba à Montréal rassemble la communauté sénégalaise et la confrérie des Mourides pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba

By
Xalima
CelebritesXalima TV

DEÑ KUMPA AVECC OUSTAZ TAIB SOCÉ – DIMANCEHE 09 AOUT 2026

By
Xalima
ActualitesXalima TV

JANGÀT | La déclaration de patrimoine, les assujettis et les barrières culturels à la transparence

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

Sous le regard du miroir LE VRAI IMPOSTEUR ET LE FAUX IMPOSTEUR

Opinions

Sur les fonds politiques Par Youssou DIALLO

A la UneOpinions

Deux voix, une même aube : la naissance du Prophète chez Al-Busîrî et Cheikh El Hadji Malick Sy Par Dr. Bakary Sambe

Opinions

L’art de l’éloge prophétique : Al-Busîrî et Cheikh El Hadji Malick Sy, deux styles pour un même amour Par Dr. Bakary Sambe

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Patrick Vieira, l’enfant de Dakar sur le banc des Lions

Sports

FSF : Patrick Vieira veut tourner la page des anciennes gloires, le vestiaire des Lions en pleine mutation

A la Une Sports

Football sénégalais : Pape Bouna Thiaw met la FSF en demeure pour plus de 423 millions FCFA d’arriérés

Sports

Supercoupe d’Europe : Ibrahim Mbaye et le PSG sacrés !

Sports

Supercoupe UEFA : Ibrahima Mbaye et le PSG à l’assaut d’un nouveau trophée face à Aston Villa