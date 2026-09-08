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À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

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Très attendu sur les orientations et les priorités de son gouvernement, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô présente ce mardi sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cet exercice institutionnel intervient dans un contexte politique, économique et social particulièrement suivi. Le chef du gouvernement doit notamment préciser ses priorités et sa méthode pour répondre aux principales préoccupations des Sénégalais et décliner la feuille de route de son équipe gouvernementale.

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