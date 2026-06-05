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Nécrologie : décès de la danseuse Fatou Kiné Ndiaye, alias « Kinoush… »

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XALIMANEWS: La communauté artistique sénégalaise est en deuil suite au décès de la danseuse Fatou Kiné Ndiaye, plus connue sous le nom de scène « Kinoush Rambakh ».

Originaire et résidente de Malika, elle y a effectué ses premiers pas dans l’univers de la danse avant de se faire connaître dans les milieux culturels locaux. Dotée d’un style expressif et d’une forte présence scénique, elle s’est progressivement imposée comme une figure appréciée de la scène artistique populaire.

Selon les informations de Xalima, son parcours a également été marqué par ses collaborations et ses apparitions relayées dans des productions et contenus culturels, notamment autour de figures et événements du milieu artistique, dont ceux liés à Cheikh Secka.

Sa disparition laisse un vide dans le milieu de la danse, où elle incarnait une énergie et une identité culturelle fortes, particulièrement dans sa localité de Malika.

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