Diplomatie : Diomaye Faye attendu au Ghana puis en Allemagne

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une série de déplacements internationaux au cours du mois de juin. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État effectuera une visite d’amitié et de travail au Ghana les 17 et 18 juin 2026, avant de se rendre en Allemagne du 21 au 23 juin pour une visite officielle.

Déjà arrivé à Accra, le président sénégalais prendra part au Sommet sur la justice de réparation, prévu du 17 au 19 juin dans la capitale ghanéenne. Cette rencontre internationale réunira plusieurs dirigeants et acteurs engagés dans les réflexions sur les réparations liées à l’histoire de l’esclavage et de la colonisation.

Le communiqué précise également que la visite en Allemagne se déroulera à l’invitation du président allemand, Frank-Walter Steinmeier, et du chancelier Friedrich Merz. Cette mission officielle devrait permettre de renforcer les relations bilatérales entre Dakar et Berlin, notamment dans les domaines économique, politique et de la coopération au développement.

À travers ces déplacements, le président Bassirou Diomaye Faye poursuit son agenda diplomatique et confirme sa volonté de consolider la présence du Sénégal sur la scène internationale.