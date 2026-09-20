Le crowdfunding au Sénégal, une bouffée d’oxygène pour les PME et PMI dans un contexte de dette intérieure asphyxiante Par le Dr. Seydina Oumar Seye,

Dakar, en septembre 2026, le constat est implacable, et pourtant connu de tous les acteurs de l’écosystème entrepreneurial sénégalais : les PME et PMI, qui constituent l’écrasante majorité du tissu économique, demeurent structurellement sous-financées. Elles représentent 99,8 % des entreprises du pays, génèrent jusqu’à 80 % des emplois et contribuent à 36 % du PIB, mais ne captent que 9 % des crédits bancaires ( Ansd, 2026). Une anomalie économique qui, conjuguée à un taux de mortalité précoce élevé; 60 % des petites entreprises échouent dans leur première année, appelle d’urgence des alternatives. Le crowdfunding, ou financement participatif, s’impose progressivement comme l’une de ces réponses, dans un contexte où la dette intérieure de l’État étouffe littéralement le secteur privé.

Un contexte de pénurie de financement chronique, aggravé par la dette intérieure

Pour comprendre l’engouement naissant pour le crowdfunding, il faut d’abord mesurer la profondeur du gouffre. Le système bancaire sénégalais, adossé à la BCEAO, reste conservateur. Le crédit à l’économie dans l’ensemble de l’UEMOA ne représente qu’environ 28 % du PIB, bien en deçà des standards des économies émergentes. Les PME, faute de garanties suffisantes, d’historique comptable formalisé ou face à des coûts de crédit prohibitifs, se heurtent à un mur.

Mais à cette pénurie structurelle s’ajoute désormais un facteur aggravant : l’explosion de la dette intérieure de l’État. À fin décembre 2024, l’encours de la dette intérieure s’élevait à 7 506,3 milliards de FCFA, représentant 31,7 % de la dette publique totale, estimée à 23 666,8 milliards de FCFA, soit 119 % du PIB. Le FMI projette même une dette publique supérieure à 130 % du PIB en l’absence de restructuration.

Cette dette intérieure n’est pas un sujet technique réservé aux directions du Trésor. Elle est la dette dont l’économie réelle porte immédiatement le poids. L’État doit près de 1 400 milliards de FCFA à ses propres entreprises, selon la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, tandis que la loi de finances 2026 n’inscrit que 300 milliards pour apurer ces arriérés, sur un besoin de financement global de 6 075 milliards. L’État consacre ainsi quatorze fois plus au remboursement de ses créanciers financiers (4 307 milliards pour le seul amortissement de la dette financière) qu’à l’apurement de ce qu’il doit à son tissu productif.

Les conséquences sont dévastatrices. Les petites et moyennes entreprises, fournisseurs de biens et services à l’État, voient leurs trésoreries s’assécher. Les retards de paiement bloquent l’accès au crédit, fragilisent les chaînes de production et menacent l’emploi. Plus grave, la saturation du marché financier par la dette publique réduit mécaniquement le volume de capitaux accessibles aux acteurs privés et fait grimper le coût du crédit. Comme l’a résumé un analyste, « en allant sur les marchés intérieurs et en refinançant la dette intérieure, on va se retrouver à pénaliser les entreprises elles-mêmes ».

Le secteur bancaire n’est pas en reste. Le niveau de créances douteuses atteint près de 800 milliards de FCFA, et environ 10 francs sur 100 prêtés sont compromis. Ce climat pousse les banques à restreindre l’accès au crédit, notamment pour les PME. Dans ce contexte, le financement participatif n’est plus une simple alternative : il devient une nécessité.

Le crowdfunding : des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Les statistiques dessinent une dynamique réelle. En 2025, le crowdfunding caritatif sénégalais a dépassé les 4 milliards de FCFA collectés, dont 80 % provenaient de la diaspora via des plateformes étrangères comme KissKissBankBank ou GoFundMe. Une campagne bien menée sur ces plateformes peut lever entre 5 et 20 millions de FCFA en seulement 30 jours, là où une démarche traditionnelle bilatérale prendrait six mois.

Ce succès caritatif n’est que la partie émergée de l’iceberg. Le potentiel de marché est colossal : une étude de la Revue Française d’Économie et de Gestion évalue le potentiel de financement du crowdfunding à 1 375 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2025. Le marché africain du crowdfunding a triplé entre 2021 et 2026, atteignant plus de 3 milliards de dollars annuels. La diaspora africaine représente 35 à 45 % des donateurs pour les campagnes africaines, et le taux de succès des campagnes bien préparées atteint 67 %. Au Sénégal, les recherches universitaires montrent que le crowdlending (prêt participatif) représente déjà 40 % des financements alternatifs destinés aux PME et TPE en difficulté. Le taux de succès des campagnes de crowdfunding en Afrique affiche une moyenne de 52 % pour les campagnes basées sur les récompenses, un chiffre porté par la diaspora et les infrastructures numériques.

L’écosystème sénégalais : des plateformes qui émergent

Le Sénégal n’est pas en reste. Plusieurs plateformes locales ont vu le jour, chacune avec son modèle :

· Tam-Tam Finconnect : Lancée en 2025, cette plateforme propose trois applications distinctes, dont “Nattal Ma”, dédiée au financement participatif, et “Sama Naffa”, une épargne digitale inspirée des tontines.

· Dërëm : Cette fintech dakaroise, sélectionnée parmi les projets nommés aux Prix du Sommet mondial sur la société de l’information de l’UIT en 2026, permet de soutenir des projets à impact social selon trois modalités : le don, le prêt solidaire et la prise de participation au capital. Elle intègre même des mécanismes de finance islamique, comme la zakat.

· Waalam Invest : Lancée dès 2016, cette plateforme pionnière a collecté 200 000 euros pour le développement d’entreprises africaines, grâce à des investissements de faibles montants, à partir de 15 euros, principalement de la diaspora.

· Cotizi : Plateforme sénégalaise lancée en 2020, elle propose des campagnes en FCFA ou en euros, avec un modèle « tout ou rien » adapté aux réalités locales.

· Palabres Business : Solution fintech dédiée au soutien des startups, porteurs de projets et entrepreneurs africains, elle permet de lancer des campagnes de crowdfunding et de contribuer à des projets à impact.

· DëkkFund : Une plateforme de crowdfunding communautaire qui permet à la diaspora et aux Sénégalais des villes de financer des projets d’utilité publique dans leur village d’origine. La diaspora sénégalaise envoie plus de 100 milliards de FCFA par an vers les zones rurales, avec une part croissante destinée au développement communautaire.

Les stratégies éprouvées pour réussir sa campagne

Les études académiques et les retours d’expérience des plateformes convergent vers un ensemble de bonnes pratiques. Une recherche menée sur les déterminants du succès des campagnes de crowdfunding en Afrique révèle que le nombre de contributeurs est le facteur le plus prédictif de réussite : plus la campagne mobilise de soutiens, même modestes, plus elle a de chances d’atteindre son objectif.

La qualité de la présentation du projet est également déterminante. La diffusion d’un plan de financement détaillé, d’un business plan solide et d’indicateurs de rentabilité influence positivement la décision des investisseurs. L’intégration d’un mentor ou d’un parrain à l’équipe de campagne est un signal de crédibilité qui renforce la confiance des contributeurs. La vérification complète de l’identité (KYC), les photos géolocalisées du terrain avant le lancement, et les mises à jour hebdomadaires avec preuves visuelles sont autant de gages de sérieux qui rassurent les contributeurs.

Enfin, la mobilisation de la diaspora sénégalaise, qui représente une source de financement considérable environ plus de 1 500 milliards de FCFA de transferts annuels selon Magatte Wade, ancien fonctionnaire de la BAD, passe par une stratégie de communication adaptée : récits personnels, preuves d’impact local, et utilisation de plateformes accessibles depuis l’étranger. La mise en place d’un Fonds d’investissement de la Diaspora est même préconisée pour orienter cette épargne vers le financement des PME industrielles.

Le benchmarking africain : le Sénégal face à ses pairs

Pour mesurer le chemin parcouru et celui qui reste, un détour par les marchés plus matures s’impose. L’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya dominent le crowdfunding continental, représentant à eux trois 74 à 82 % des volumes annuels du marché africain.

· Afrique du Sud : le pays abrite des plateformes notables comme Uprise.Africa et Thundafund. Il concentre plus de 35 % des plateformes africaines identifiées. Le marché y est marqué par une prédominance du don, mais l’essor du prêt participatif y est de plus en plus visible.

· Nigeria : on y trouve notamment Give et Kiskia. Le pays compte 9 plateformes actives. Le marché du crowdlending y est dynamique, porté par une population jeune et fortement connectée. Le Nigeria est devenu dès 2016 le plus grand marché de financement en ligne d’Afrique, avec plus de 35 millions de dollars levés cette année-là.

· Kenya : les plateformes M-Changa et Fundkiss y sont particulièrement identifiées. Le pays compte 6 plateformes. Il bénéficie d’une tradition ancienne de crowdfunding, avec une forte culture communautaire et de l’épargne collective. Le Kenya a été pionnier en matière d’equity crowdfunding en 2015-2016, avec des taux de succès dépassant les 70 % lorsque la communauté est mobilisée.

Le Ghana a également développé un écosystème dynamique, avec le soutien de la UNCDF qui a déployé 1,4 million de dollars en subventions pour scaler le crowdfunding et mobiliser les investissements de la diaspora pour les petits exploitants agricoles.

À l’échelle mondiale, le potentiel de financement du crowdfunding était évalué à 1 375 milliards de dollars en 2025. L’Afrique, bien qu’en croissance, ne représente encore qu’une fraction infime de ce marché, avec moins de 1 % des volumes mondiaux.

Les défis à relever : un cadre juridique en construction

Le principal frein au développement du crowdfunding au Sénégal reste l’absence d’un cadre réglementaire clair et adapté. Le crowdfunding n’est pas spécifiquement réglementé dans l’espace UEMOA, et les plateformes opèrent dans un vide juridique qui limite leur développement et la protection des investisseurs. La loi bancaire de l’UMOA, entrée en vigueur en 2025, prévoit la régulation des opérations de finance participative, offrant ainsi un cadre juridique aux activités de financement participatif via des plateformes en ligne. L’Autorité des marchés financiers de l’UEMOA a adopté un cadre réglementaire en 2023, mais les plateformes agréées restent peu nombreuses et les volumes levés sont encore faibles comparés aux besoins.

Un autre défi majeur réside dans la confiance des investisseurs. La culture de l’investissement collectif est encore en phase d’apprentissage, tout comme les mécanismes de protection des contributeurs. La transparence sur l’utilisation des fonds, le suivi de l’impact des projets financés et la traçabilité des flux financiers sont des conditions sine qua non pour lever les réticences. Comme le souligne une analyse récente, « le mouvement a commencé, mais la transformation n’est pas encore achevée ».

Recommandations pour une stratégie nationale

Pour transformer le potentiel en réalité, plusieurs leviers peuvent être actionnés :

Accélérer la mise en place d’un cadre juridique national aligné sur les standards internationaux, tout en préservant les spécificités locales (tontines, finance islamique). Favoriser la création de plateformes locales capables de collecter en FCFA natif et intégrant des moyens de paiement mobiles (Wave, Orange Money), pour réduire les coûts de transaction et faciliter l’accès. Mobiliser la diaspora par des campagnes de communication ciblées, des incitations fiscales et des mécanismes de co-investissement, à l’image du programme Widu.africa, qui permet à un Sénégalais de l’étranger de financer un projet entrepreneurial local. Renforcer l’accompagnement des porteurs de projets : formation à la structuration de campagnes, à la présentation de business plans, et à la gestion de la relation avec les contributeurs. Développer la culture de l’investissement participatif par des actions de sensibilisation et des programmes d’éducation financière, en s’appuyant sur les structures existantes comme les chambres de commerce et les agences de développement des PME. Articuler le crowdfunding avec l’apurement de la dette intérieure : en libérant les liquidités actuellement immobilisées dans les arriérés de l’État, les PME pourraient non seulement retrouver leur capacité d’investissement, mais aussi devenir des candidates crédibles à des campagnes de financement participatif. L’épongement de la dette intérieure, comme le souligne Magatte Wade, permettrait de « relancer l’investissement privé, restaurer la confiance et injecter des liquidités dans le circuit productif ».

Conclusion : une promesse en construction dans un contexte d’urgence

Le crowdfunding n’est pas une panacée. Il ne financera pas à lui seul les infrastructures industrielles lourdes ni les besoins de fonds de roulement massifs des grandes PMI. Mais il constitue un levier complémentaire précieux, particulièrement adapté aux startups, aux projets à impact social, aux initiatives agricoles et aux entreprises portées par la diaspora.

Dans un contexte où la dette intérieure de l’État asphyxie littéralement le tissu productif national avec des entreprises décrites comme des « morts-vivants » par le patronat sénégalais, le financement participatif offre une bouffée d’oxygène. Il permet de contourner les circuits traditionnels de financement saturés par la dette publique et de mobiliser directement l’épargne des citoyens et de la diaspora.

Le Sénégal dispose de tous les ingrédients : une jeunesse connectée et entreprenante, une diaspora financièrement engagée, des fintechs innovantes et une volonté politique affichée. Ce qui manque encore, c’est une architecture institutionnelle qui sécurise les transactions, protège les investisseurs et encourage l’innovation.

Comme l’a résumé la cofondatrice de Tam-Tam Finconnect lors de son lancement : “Nous plantons une graine aujourd’hui, mais ensemble, nous pouvons faire pousser une forêt d’initiatives porteuses d’avenir”. Pour que cette forêt prospère, il faudra de l’eau, un cadre réglementaire clair, de la lumière, une visibilité accrue sur les réussites, et de la patience in fine, le temps que la culture de l’investissement participatif s’enracine dans les pratiques des entrepreneurs et des épargnants sénégalais. Mais dans un pays où l’État doit 1 400 milliards à ses propres entreprises, le crowdfunding n’est plus seulement une opportunité : c’est une urgence économique et sociale. Le potentiel est là. L’histoire est en train de s’écrire.

Dr. Seydina Oumar Seye.