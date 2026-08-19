Abdourahmane Diouf avertit : Sonko pourrait ne pas être candidat en 2029

Une nouvelle mise en garde vise la candidature d’Ousmane Sonko aux prochaines échéances présidentielles. Abdourahmane Diouf estime que le leader de Pastef pourrait être écarté des scrutins de 2029 et 2034 s’il ne modifie pas sa conduite.

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole est revenu sur l’absence de Sonko à la présidentielle de 2024. Selon lui, cette situation ne s’expliquait pas par un manque de popularité, mais par un « critère moral » que le responsable politique n’aurait pas respecté.

Abdourahmane Diouf a notamment évoqué la condamnation de Sonko dans une affaire de diffamation. Il lui reproche d’avoir tenu des propos calomnieux, qui ont conduit à des poursuites judiciaires, puis à une condamnation.

Une projection sur 2029 et 2034

Le ministre estime que l’affaire Prodac doit servir de leçon à Ousmane Sonko. Il affirme que la répétition de déclarations diffamatoires pourrait provoquer de nouvelles plaintes et compromettre ses candidatures futures.

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