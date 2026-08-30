Xalima TVO. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT ! Last updated: August 30, 2026 12:48 am ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: August 30, 2026 Share 0 Min Read SHARE O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT ! Share This Article Email Copy Link Print Previous Article Next Article ARRÊTÉ PAR LA DIC L’« humanitaire » Emmanuel Jacques Marcel Roger détourne 1,7 million d’euros en France et se réfugie à Saly Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS Macky Sall, Karim Wade et Barthélémy Dias s’allient avec plusieurs forces politiques pour dénoncer les dérives du régime ARRÊTÉ PAR LA DIC L’« humanitaire » Emmanuel Jacques Marcel Roger détourne 1,7 million d’euros en France et se réfugie à Saly Éliminatoires Mondial 2027 : DeSagana Diop salue la force du collectif après la victoire contre l’Angola Baltimore : l’incendie dissimulait un meurtre, le Sénégalais Cheikh Dieng tué à 31 ans O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT ! JOJ 2026: Bassirou Diomaye Faye réceptionne le village olympique Nécrologie : décès de la danseuse Fatou Kiné Ndiaye, alias « Kinoush… » Diplomatie : Diomaye Faye attendu au Ghana puis en Allemagne Modifier le texte de l”Article 83 de la Constitution pour invalider une proposition de loi: pourquoi des sanctions contre le Conseil s’imposent. Par Adama Ndao, juriste Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy- Advertisement -XALIMA TV Xalima TV O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT ! By Xalima August 30, 2026 A la UneActualites Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy By Xalima August 27, 2026 A la UneActualites Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… » By Xalima August 17, 2026 DepechesXalima TV Le Grand Magal de Touba à Montréal rassemble la communauté sénégalaise et la confrérie des Mourides pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba By Xalima August 11, 2026