A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
Share This Article
Previous Article « Mensonges grotesques » : Khady Diène Gaye sort l’artillerie lourde contre Abdourahmane Diouf
Next Article SECTEUR PRIVÉ : L’AUDIENCE DE DIOMAYE FAYE QUI FAIT DÉBAT
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima
A la UneActualites

Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

By
Xalima
A la UneActualites

Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneÉconomie

Sénégal-FMI : après la dette cachée, Dakar joue sa crédibilité financière

A la UneActualites

Assemblée nationale : ouverture de la deuxième session extraordinaire, Sonko assure qu’« il n’y a pas de tiraillement, il n’y a pas de tensions »

A la UneActualites

Pouvoir exécutif–majorité parlementaire : la DPG, nouveau test politique pour Pastef

A la UneActualites

Menaces de mort contre Babacar Fall : une plainte déposée

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ibrahim Mbaye quitte le PSG et rejoint officiellement Aston Villa

Sports

Coup de tonnerre : Chérif Ndiaye prend sa retraite internationale

Sports

Lionel Messi annonce sa retraite internationale : une immense page de l’histoire de l’Argentine se referme

Sports

Mercato : Iliman Ndiaye proche de Manchester City, accord annoncé à 65 millions de livres

A la Une Sports

ILIMAN NDIAYE SE RAPPROCHE DE TOTTENHAM : UN NOUVEAU CAP POUR L’INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS