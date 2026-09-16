Montréal accueille un grand festival international de lutte sénégalaise

La lutte sénégalaise s’apprête à vivre un nouveau rendez-vous majeur à Montréal. Le samedi 10 octobre 2026, le Centre Pierre-Charbonneau accueillera le Festival international de lutte sénégalaise, une soirée placée sous le signe du sport, de la culture et du rapprochement entre les communautés sénégalaises et africaines du Canada.

Organisé autour de l’initiative de Beuz Pro, avec la participation d’Eric Favre Invest, l’événement débutera à partir de 16 heures au Centre Pierre-Charbonneau, situé au 3000, rue Viau à Montréal.

Un programme sportif international

L’affiche annonce plusieurs confrontations entre lutteurs de différents horizons. Le combat principal opposera Bakary Sakho à Mbaye Gouye Gui, dans un duel présenté comme l’un des temps forts de la soirée.

Le programme prévoit également l’affrontement entre Boucher Ketchup et Tapha Mbeur, ainsi qu’un combat entre Laurent Ndiago et Bou Siteu.

À travers ces différentes confrontations, les organisateurs souhaitent mettre en avant la richesse et la diversité de la lutte sénégalaise, tout en offrant au public montréalais un spectacle inspiré d’une discipline profondément ancrée dans la culture sénégalaise.

La lutte comme vecteur culturel

Au-delà des combats, le festival entend également créer un espace de rencontres culturelles. L’événement est présenté comme un rendez-vous réunissant sport, culture et communauté autour de la lutte sénégalaise.

La présence de plusieurs partenaires et organisations, notamment dans les domaines du sport, de la culture, des médias et des services destinés à la diaspora, témoigne de la volonté d’inscrire cette manifestation dans une dynamique plus large de promotion de la culture sénégalaise au Canada.

Une billetterie accessible

Pour assister à l’événement, plusieurs catégories de billets sont proposées. En prévente, le billet standard est fixé à 40 dollars, contre 50 dollars le jour de l’événement. Les billets VIP sont proposés à 80 dollars en prévente et 100 dollars le jour J.

Pour le public souhaitant suivre les combats à distance, un dispositif de Pay Per View est également annoncé, au tarif de 3 000 FCFA ou 7,99 euros selon le mode de paiement indiqué sur l’affiche.

Montréal, nouvelle vitrine de la lutte sénégalaise

Avec ce festival, Montréal s’impose comme un nouveau point de rencontre pour les amateurs de lutte sénégalaise établis au Canada et pour les passionnés venus d’autres horizons.

Le rendez-vous du 10 octobre devrait ainsi réunir sportifs, familles, membres de la diaspora et amateurs de culture sénégalaise autour d’une discipline qui dépasse largement le cadre sportif.

Rendez-vous est donc donné le samedi 10 octobre 2026, à partir de 16 heures, au Centre Pierre-Charbonneau à Montréal, pour une soirée consacrée à la lutte sénégalaise, aux rencontres et à la culture.