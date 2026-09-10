A la UneActualitesXalima TVENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines Last updated: September 10, 2026 1:28 am ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: September 10, 2026 Share 0 Min Read SHARE ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines Share This Article Email Copy Link Print Previous Article Sénégal-Mozambique : le match des Lions déplacé à Maputo Next Article Yakaar-Teranga : que sont devenus les 30 milliards évoqués par le Premier ministre ? Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS Boubacar Camara assume : « Sonko a été excellent à la Primature » ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines Sénégal-Mozambique : le match des Lions déplacé à Maputo Ndeysaan le PM me reproche aujourd’hui d’avoir signé, en tant que DG de PETROSEN, un acte « illégal » avec Kosmos. Les Sénégalais ont droit aux faits. Les voici, textes à l’appui. (Alioune Gueye) CAN 2027 : Patrick Vieira prépare une sélection entre jeunesse et expérience Lions du Sénégal : Patrick Vieira prépare son premier rendez-vous avec le Mozambique, Nicolas Jackson arrive lancé Diplomatie : Diomaye Faye attendu au Ghana puis en Allemagne Nécrologie : décès de la danseuse Fatou Kiné Ndiaye, alias « Kinoush… » SECTEUR PRIVÉ : L’AUDIENCE DE DIOMAYE FAYE QUI FAIT DÉBAT À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route- Advertisement -XALIMA TV A la UneActualites ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines By Xalima September 10, 2026 A la UneXalima TV À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route By Xalima September 8, 2026 A la UneXalima TV Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France” By Xalima September 3, 2026 Xalima TV O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT ! By Xalima August 30, 2026