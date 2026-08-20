A la UneActualites

Birame Souleye Diop brise le silence et clarifie

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
5 Min Read

La polémique née de la hausse des prix du carburant s’est aussi invitée au point de presse de Pastef-Les Patriotes. Birame Souleye Diop a tenu à clarifier les démarches engagées lorsqu’il était ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines

La polémique née de la hausse des prix du carburant s’est aussi invitée au point de presse de Pastef-Les Patriotes. Face aux interprétations suscitées par certaines déclarations antérieures, Birame Souleye Diop a tenu à clarifier les démarches engagées lorsqu’il était ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines.

L’ancien ministre reconnaît que l’hypothèse d’une hausse des prix avait été évoquée, mais sous certaines conditions. « Si nous n’obtenions pas notre solution et devions augmenter les subventions au-delà de nos capacités, nous serions contraints de réajuster les prix. Nous l’avions dit clairement », a-t-il déclaré. Selon lui, cette position reposait sur une étude commandée par le président de la République et le Premier ministre. Les conclusions, reçues le 19 mai, avaient notamment mis en évidence le poids de la fiscalité sur les produits pétroliers. « Nous sommes à 52 % et 27 %, soit une moyenne d’environ 41 % de taxes sur nos produits d’hydrocarbures », a-t-il déclaré, estimant que cette fiscalité contribuait à rendre les carburants particulièrement chers au Sénégal.

Birame Souleye Diop rappelle que le Premier ministre d’alors Ousmane Sonko avait demandé d’étudier une réduction de cette fiscalité. « Le Premier ministre souhaite que l’on étudie l’option à 15 %, mais ne nous arrêtons pas là ; étudions les options à 15 %, 20 % et 25 %. » Il a souligné qu’une équipe composée de hauts fonctionnaires de la Douane, du Trésor, des Impôts et Domaines, ainsi que des services du ministère et du CRSE, avait alors travaillé sur différents scénarios avec comme objectif, de réduire progressivement les subventions et d’aller vers la « vérité des prix ». Sur ce point, l’ancien ministre avance un exemple concret : « Si l’on prenait la cible de 25 % de fiscalité, le super carburant […] serait passé à un prix de 925 francs au lieu des 990 francs actuels. » Une option qui, selon lui, aurait permis de réduire à la fois la pression fiscale et le poids des subventions.

Pour lui, « Le modèle proposé prévoyait également la suppression du PSEC, la réduction de moitié du COSEC et la simplification des prélèvements parafiscaux. Les subventions généralisées devaient progressivement céder la place à des aides ciblées. » « Nous aurions pu réserver cela uniquement aux acteurs du transport de marchandises, du transport collectif, du BTP ou des taxis pour les soutenir », a expliqué Birame Souleye Diop, plaidant pour une meilleure orientation des ressources publiques. Il a estimé en effet que le système actuel profite également à des consommateurs qui n’en ont pas nécessairement besoin. « Un Amadou Ba qui roule en voiture, on le subventionne alors qu’il n’en a pas besoin, étant millionnaire ! », a-t-il lancé, pour illustrer les limites d’une subvention généralisée.

DEPECHES

En finir avec l’usage discrétionnaire sans justification ni contrôle des fonds « spéciaux », « secrets », « politiques » ou « sociaux » Par Mamadou Abdoulaye Sow
Abdourahmane Diouf avertit : Sonko pourrait ne pas être candidat en 2029
Crédits spéciaux : l’Assemblée nationale suspend l’examen de la proposition de loi après un recours de l’Exécutif
Réforme du Code du travail : le congé de maternité porté à 18 semaines, annonce Mamadou Lamine Dianté

Pour l’ancien ministre, la réforme devait surtout permettre de passer d’un système de soutien indistinct à un mécanisme de protection sociale ciblé. « L’enjeu principal […] était l’instauration progressive de la vérité des prix ; le remplacement du système de subventions généralisées par un système de protection sociale ciblé. » La réforme devait également s’accompagner de modifications législatives, d’un suivi permanent et d’une digitalisation des transferts.

En définitive, Birame Souleye Diop soutient que les travaux engagés visaient à « assainir durablement les finances publiques », tout en « préservant l’intégrité du Compte Unique du Trésor et en restaurant la compétitivité de l’économie nationale».

sudquotidien

Share This Article
Previous Article En finir avec l’usage discrétionnaire sans justification ni contrôle des fonds « spéciaux », « secrets », « politiques » ou « sociaux » Par Mamadou Abdoulaye Sow
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… »

By
Xalima
DepechesXalima TV

Le Grand Magal de Touba à Montréal rassemble la communauté sénégalaise et la confrérie des Mourides pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba

By
Xalima
CelebritesXalima TV

DEÑ KUMPA AVECC OUSTAZ TAIB SOCÉ – DIMANCEHE 09 AOUT 2026

By
Xalima
ActualitesXalima TV

JANGÀT | La déclaration de patrimoine, les assujettis et les barrières culturels à la transparence

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Crédits spéciaux : le gouvernement saisit le Conseil constitutionnel pour bloquer la proposition de loi

A la UneSports

Patrick Vieira, l’enfant de Dakar sur le banc des Lions

A la UneOpinions

Assimiler la “proposition” d’amendement de l’article 83 à la proposition de loi: que le Conseil Constitutionnel ne nous le refasse pas.

A la UneActualites

Jean Michel Sène salue l’action du Parquet financier et appelle à faire toute la lumière sur les marchés publics

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Patrick Vieira, l’enfant de Dakar sur le banc des Lions

Sports

FSF : Patrick Vieira veut tourner la page des anciennes gloires, le vestiaire des Lions en pleine mutation

A la Une Sports

Football sénégalais : Pape Bouna Thiaw met la FSF en demeure pour plus de 423 millions FCFA d’arriérés

Sports

Supercoupe d’Europe : Ibrahim Mbaye et le PSG sacrés !

Sports

Supercoupe UEFA : Ibrahima Mbaye et le PSG à l’assaut d’un nouveau trophée face à Aston Villa