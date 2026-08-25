Gamou 2026 à Tivaouane : le message du Khalife et du ministre de l’Intérieur centré sur la paix, l’unité et les priorités nationales

La célébration du Gamou de Tivaouane 2026 a été placée sous le signe de la paix, de la responsabilité et de l’unité nationale. Dans son message adressé aux autorités étatiques, aux représentants du Royaume du Maroc, au corps diplomatique et aux responsables religieux, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a appelé les Sénégalais à renouer avec les valeurs de dialogue, de responsabilité et de cohésion.

À ses côtés, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, représentant le Gouvernement à la cérémonie officielle, a également insisté sur les grands défis auxquels le Sénégal est confronté, notamment l’économie, la sécurité, la surveillance des frontières et la préservation de l’identité nationale.

Le Mawlid, au-delà de la célébration

Au-delà de la commémoration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), le Khalife a rappelé que le Mawlid devait être avant tout un moment de retour aux enseignements et au modèle prophétique.

« La célébration la plus authentique et la plus méritoire ne réside pas dans l’apparat, mais dans l’imitation », souligne son message, invitant les fidèles à faire vivre la Sunna à travers leurs comportements et leurs actes.

Cette orientation s’inscrit dans le thème de l’édition 2026 : « Ensemble, pensons et agissons par le verbe de l’Unicité (Tawhid) ».

Le message de Serigne Babacar Sy Mansour s’articule notamment autour de trois préoccupations majeures : la paix, la sacralité de la responsabilité ou Al-Amânat, et l’unité.

La paix, une exigence nationale

Dans son adresse, Serigne Babacar Sy Mansour appelle à « ensemencer la paix dans tous les cercles de la vie ». Une paix qui, selon lui, doit commencer au sein de la famille avant de s’étendre à la société et à la nation.

Sur le plan politique et institutionnel, le Khalife invite les autorités à privilégier le dialogue et la concertation, afin de dépasser les tensions et les logiques d’affrontement. Il plaide ainsi pour l’émergence d’un pacte national fédérateur, capable de rassembler les différentes composantes de la société sénégalaise autour de l’intérêt général.

Les guides religieux et les érudits sont également interpellés. Ils sont appelés à jouer pleinement leur rôle dans la préservation du tissu social et à contribuer à combattre les discours de division, de discorde et de haine.

Cette exigence de paix doit également s’appliquer au sein de la famille et dans le monde professionnel. La rigueur, l’excellence, la transparence dans les relations contractuelles et le respect des droits des travailleurs sont présentés comme des conditions indispensables à une véritable paix sociale et économique.

L’Amâna, le poids de la responsabilité

Le deuxième axe du message porte sur la notion d’Amâna, entendue comme la confiance, le dépôt et la responsabilité.

Une notion qui prend une dimension particulière lorsqu’elle est appliquée à la gestion des affaires publiques. Toute responsabilité constitue un engagement moral qui doit être exercé avec intégrité, loyauté et conscience.

La gestion des biens et des intérêts collectifs ne saurait, dans cette perspective, être dissociée de l’éthique et du devoir de rendre compte.

Cette conception de la responsabilité renvoie également aux enseignements laissés par les grandes figures de la Tidjaniya au Sénégal, notamment Seydi El Hadj Malick Sy, dont l’héritage spirituel et éducatif demeure au cœur de la vocation de Tivaouane.

Le ministre de l’Intérieur appelle à l’unité

À Tivaouane, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a représenté le Gouvernement lors de la cérémonie officielle du Gamou.

Il a salué la présence des délégations présidentielle et marocaine et transmis les remerciements du président de la République au Khalife général des Tidianes pour l’accueil accordé aux autorités en prélude au Maouloud.

Dans son intervention, le ministre a également insisté sur la portée du thème de cette édition et sur la nécessité de préserver l’unité nationale.

Son message s’inscrit dans le prolongement des appels formulés par le Khalife à privilégier le dialogue, la concertation et la cohésion sociale.

Selon les éléments rapportés à l’occasion de la cérémonie, le chef de l’État aurait pris en compte les recommandations formulées par le Khalife et entendrait les mettre en œuvre dans l’intérêt supérieur du pays.

L’héritage de Seydi El Hadj Malick Sy

Mouhamadou Makhtar Cissé a par ailleurs consacré une partie de son intervention à l’héritage de Seydi El Hadj Malick Sy.

Le ministre a mis en avant la trajectoire qu’il a qualifiée de « lumineuse », notamment dans les domaines de la formation, de l’éducation et de la transmission du savoir.

Il a appelé à une réappropriation du patrimoine immatériel laissé par les grandes figures religieuses du Sénégal, alors que la mobilisation de milliers de fidèles à Tivaouane témoigne de la profondeur et de la vitalité de cette tradition.

Pour le ministre, cet héritage constitue également un repère pour les générations actuelles et futures, dans un contexte où la société sénégalaise fait face à de nombreux défis.

L’économie, la grande priorité

Sur les priorités nationales, Mouhamadou Makhtar Cissé a identifié l’économie comme l’un des défis les plus urgents pour le Sénégal.

La question économique s’ajoute aux préoccupations sécuritaires, avec notamment la surveillance des frontières et la protection de l’identité des Sénégalais.

Ces enjeux nécessitent, selon le message porté à Tivaouane, une mobilisation collective et une responsabilité accrue des acteurs publics comme des citoyens.

Un même appel à la cohésion

À travers leurs interventions respectives, le Khalife général des Tidianes et le ministre de l’Intérieur ont placé la paix et l’unité nationale au cœur de leurs messages.

Dans une période marquée par des défis économiques, sociaux et sécuritaires, Tivaouane a ainsi réaffirmé son rôle de cité du dialogue, de la transmission et de la cohésion.

Le message du Gamou 2026 apparaît dès lors comme une invitation à dépasser les clivages et à faire de l’unité une réalité concrète. Une unité fondée sur la responsabilité, le respect de la parole donnée, le dialogue et la recherche permanente de l’intérêt général.

À travers le thème « Ensemble, pensons et agissons par le verbe de l’Unicité (Tawhid) », la cité religieuse rappelle finalement que la foi ne se limite pas à la parole ou à la célébration : elle doit également se traduire par des comportements, des responsabilités assumées et une volonté commune de préserver la paix sociale.