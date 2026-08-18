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Réforme du Code du travail : le congé de maternité porté à 18 semaines, annonce Mamadou Lamine Dianté

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Le gouvernement veut renforcer la protection des travailleuses

Dakar, 18 août 2026 – Le gouvernement sénégalais entend renforcer les droits des travailleuses à travers le projet de nouveau Code du travail actuellement examiné à l’Assemblée nationale. Parmi les principales innovations annoncées figure l’allongement du congé de maternité, qui passera de 14 à 18 semaines.

Présentant les projets de loi portant Code du travail et Code de la sécurité sociale devant les députés, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a souligné que cette mesure s’inscrit dans une volonté plus large d’améliorer la protection sociale et professionnelle des femmes.

« Actuellement, le congé de maternité est de 14 semaines. Dans le nouveau Code, il va passer à 18 semaines », a déclaré le ministre devant la représentation nationale.

Au-delà de l’extension de la durée du congé, le texte prévoit également un renforcement des dispositions relatives à l’allaitement. Ces mesures visent à offrir de meilleures conditions aux mères salariées tout en favorisant leur maintien dans l’emploi.

Selon Mamadou Lamine Dianté, cette réforme accompagne les politiques publiques destinées à promouvoir l’emploi féminin et à garantir une meilleure prise en compte des réalités auxquelles les femmes sont confrontées dans le monde du travail.

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L’égalité salariale réaffirmée

Le ministre a également insisté sur l’un des principes fondamentaux consacrés par le nouveau Code : l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

« À conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, ou en cas de travail de valeur égale, la rémunération est égale pour tous les travailleurs, quel que soit notamment le sexe », a-t-il rappelé.

Cette disposition vient renforcer le principe général d’égalité professionnelle et de non-discrimination déjà inscrit dans les textes, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux.

Le gouvernement souhaite ainsi réduire les inégalités persistantes dans le monde du travail et garantir une meilleure équité entre les travailleurs. Dans cette perspective, les conventions collectives devront préciser les modalités d’application du principe d’égalité salariale pour un travail égal ou de valeur égale.

Avec ces nouvelles dispositions, les autorités ambitionnent de moderniser le cadre juridique du travail au Sénégal et de l’adapter davantage aux exigences de protection sociale, d’équité et d’inclusion professionnelle.

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