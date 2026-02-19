A la UneSports

Maroc : peines de 1 à 3 ans de prison ferme pour les 18 supporters sénégalais

XALIMANEWS: Le sort des dix-huit supporters sénégalais détenus au Maroc est désormais fixé. Après près d’un mois de détention, la justice marocaine a rendu son verdict ce jeudi, prononçant des peines de prison ferme allant de un à trois ans.

Dans un communiqué publié dans la soirée, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a confirmé la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Rabat. Les supporters étaient poursuivis pour voies de fait.

« Le verdict est tombé ce jeudi pour les dix-huit supporters sénégalais poursuivis pour voies de fait et jugés à l’issue des plaidoiries des différentes parties au terme d’une audience particulièrement tendue au Tribunal de grande instance de Rabat. Le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi, estimant les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés », a indiqué la FSF.

Selon la même source, l’audience s’est déroulée dans un climat de forte tension, avant que le tribunal ne décide de retenir la culpabilité des prévenus.

Cette décision met fin à plusieurs semaines d’attente et d’inquiétude pour les familles des supporters, mais ouvre désormais la question des éventuels recours ou démarches diplomatiques pour leur situation.

