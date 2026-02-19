Ramadan à Darou Salam Keur Massar : ferveur, solidarité et transformation sociale chez Cheikh Moustapha Dia

XALIMANEWS: À Darou Salam, dans la commune de Keur Massar, le mois béni du Ramadan prend une dimension particulière. Chaque jour, des centaines de fidèles convergent vers ce haut lieu spirituel pour vivre des moments intenses de foi, de partage et de solidarité autour de Cheikh Moustapha Dia.

Dès les premières heures de la journée, l’atmosphère est empreinte de recueillement. Les récitals du Saint Coran rythment les lieux, suivis de séances de zikr profondes et collectives, où les invocations montent à l’unisson. Les sermons, riches d’enseignements, appellent à la patience, à la droiture et à l’amour du prochain.

Sous la présence spirituelle du marabout, Cheikh Djibril Ba, guide respecté et pédagogue attentif, les fidèles bénéficient d’exhortations structurées autour des valeurs fondamentales de l’islam : discipline, humilité, solidarité et engagement communautaire. Ses interventions, empreintes de sagesse, éclairent les consciences et renforcent la dimension éducative de ce rendez-vous quotidien. Les disciples khadres, jeunes et moins jeunes, écoutent religieusement, prenant des notes, échangeant après les prêches, dans une ambiance fraternelle.

Mais à Darou Salam, le Ramadan ne se limite pas à la spiritualité. Il est aussi synonyme d’engagement social concret.

À l’approche de la rupture du jeûne, l’esplanade se transforme en un vaste espace de partage. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, venus de différents quartiers de Keur Massar, s’y retrouvent pour bénéficier de la générosité de Cheikh Moustapha Dia. Chaque soir, un impressionnant « berndé » est organisé. Riz, viande, jus, dattes et autres mets copieux composent des ndogou royals, servis sans distinction.

Pour beaucoup de familles démunies, ce rendez-vous quotidien représente un soulagement précieux. Ici, personne n’est laissé pour compte. L’accueil est chaleureux, le service organisé, et la dignité de chacun préservée.

Au-delà des repas, Cheikh Moustapha Dia est perçu par de nombreux habitants comme un véritable repère pour la jeunesse. À travers ses enseignements et son encadrement, il œuvre à redresser des parcours fragilisés, à inculquer des valeurs morales solides et à éloigner les jeunes des dérives. « Il éduque, il transforme, il remet dans le droit chemin », confie un fidèle rencontré sur place.

À Darou Salam, le Ramadan devient ainsi plus qu’un mois de jeûne : il est un moment de transformation intérieure et de cohésion sociale. Dans cette partie de Keur Massar, la foi se vit intensément… et la solidarité prend tout son sens.