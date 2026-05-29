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Nécrologie : Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Khelkom

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C’est avec une profonde tristesse que la communauté mouride a appris le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, survenu à Khelkom. Cette disparition marque la perte d’une figure spirituelle respectée, connue pour sa foi exemplaire, sa discrétion et son engagement sans faille au service de l’Islam.

Homme de Dieu, Serigne Cheikh Saliou Mbacké a consacré toute sa vie à la transmission des valeurs religieuses, à l’enseignement spirituel et à la préservation de l’héritage légué par les grands maîtres de Touba. Par son comportement empreint d’humilité et de sagesse, il a su inspirer des générations de disciples et de fidèles.

À Khelkom comme ailleurs, il était reconnu pour ses conseils avisés, ses prières constantes et son attachement profond aux principes du mouridisme. Son départ laisse un vide immense dans le cœur de ses proches, de ses talibés et de tous ceux qui ont eu le privilège de croiser son chemin.

Les témoignages affluent pour saluer la mémoire d’un homme pieux, dont la vie fut entièrement tournée vers Dieu et le service des autres. Sa disparition intervient comme une grande perte pour la communauté religieuse, mais son héritage spirituel demeure vivant.

En cette douloureuse circonstance, les fidèles prient pour le repos de son âme, implorant la miséricorde divine.

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Qu’Allah (SWT) lui accorde Son pardon, illumine sa demeure éternelle, élargisse sa tombe et l’accueille parmi les serviteurs vertueux, aux côtés du Prophète Muhammad (PSL), de ses compagnons et des saints de l’Islam.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’oun.

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