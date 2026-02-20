Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: 14 porteurs du VIH identifiés, un suspect arrêté à Thiès après son mariage

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: L’enquête dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » connaît un nouveau développement. Selon des informations rapportées par Libération, le nombre de personnes identifiées comme porteuses du VIH dans ce dossier est désormais passé à quatorze.

Parmi les derniers interpellés figure Cheikh Ahmadou Guèye, arrêté mercredi à Thiès. D’après les mêmes sources, l’homme se serait marié la semaine dernière, un élément qui suscite de vives préoccupations au regard de la gravité des faits reprochés dans cette affaire.

Depuis le début de la procédure, les autorités judiciaires multiplient les auditions et les investigations afin d’établir les responsabilités. Plusieurs personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt, poursuivies notamment pour des faits liés à la transmission volontaire du VIH et à la mise en danger de la vie d’autrui.

Share This Article
Previous Article Maroc : peines de 1 à 3 ans de prison ferme pour les 18 supporters sénégalais
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Affaire des homosexuels : Magib Seck fait des révélations sur une soirée chez Pape Cheikh, les gendarmes à la recherche des participants

Depeches

Keur Massar : la Brigade de Recherches interpelle quatre nouveaux suspects dans l’affaire Pape Cheikh et Cie

Depeches

Incendie au ministère des Finances : aucune victime, la situation sous contrôle

Depeches

Trafic de migrants et faux documents : un artiste arrêté dans une vaste affaire

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Maroc : peines de 1 à 3 ans de prison ferme pour les 18 supporters sénégalais

Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Sports

Pape Matar Sarr exige la libération des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN

Lutte

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »