Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: 14 porteurs du VIH identifiés, un suspect arrêté à Thiès après son mariage

XALIMANEWS: L’enquête dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » connaît un nouveau développement. Selon des informations rapportées par Libération, le nombre de personnes identifiées comme porteuses du VIH dans ce dossier est désormais passé à quatorze.

Parmi les derniers interpellés figure Cheikh Ahmadou Guèye, arrêté mercredi à Thiès. D’après les mêmes sources, l’homme se serait marié la semaine dernière, un élément qui suscite de vives préoccupations au regard de la gravité des faits reprochés dans cette affaire.

Depuis le début de la procédure, les autorités judiciaires multiplient les auditions et les investigations afin d’établir les responsabilités. Plusieurs personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt, poursuivies notamment pour des faits liés à la transmission volontaire du VIH et à la mise en danger de la vie d’autrui.