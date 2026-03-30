Mame Dior de la série“bété bété” et sa compagne transférées à la BR de Keur Massar après la découverte de vidéos lesbiennes

XALIMANEWS: L’affaire impliquant l’actrice Bigué Diop, connue sous le nom de Mame Dior dans la série « Bete Bete », et sa compagne Déguène Ndiaye prend une tournure inattendue. La semaine dernière, elles ont été déférées devant le parquet de Pikine-Guédiawaye dans le cadre d’une affaire initialement liée à des vols et à des injures publiques.

Selon des informations relayées par Seneweb et reprises par Xalima, leurs téléphones portables ont été examinés par les enquêteurs. Ces derniers auraient découvert des contenus vidéo à caractère lesbien, ce qui a conduit le procureur Saliou Dicko à ordonner une enquête approfondie afin de déterminer l’implication éventuelle d’autres personnes.

Dans ce cadre, Mame Dior et Déguène Ndiaye ont été transférées à la Brigade de Recherches de Keur Massar pour la suite de l’instruction. L’affaire reste en cours et suscite un vif intérêt dans les médias et sur les réseaux sociaux.